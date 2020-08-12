رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الشيوخ بالبحر الأحمر يتفقد عملية الاقتراع (صور)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
محمد طه
تفقد المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائيه، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، عددًا من لجان الاقتراع بمدينة الغردقة، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا.

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ، بالبحر الأحمر خلال تفقده لجنة مدرسة محمد الطيب الرسمية بالغردقة، أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي دون أى معوقات تعوق العملية الانتخابية.

وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، أن اللجنة لم تتلق أى شكاوى حتى الآن، موضحًا أنه يتم متابعة العملية الإنتخابية بشكل دقيق.

وكان بدأ القضاة المشرفون على عملية الإقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، فتح اللجان الانتخابية أمام الناخبين، لليوم الثاني على التوالي في المواعيد المقررة، التاسعة صباحا، وسط إجراءات أمنية مشددة من خارج اللجان من قوات أمن البحر الأحمر.

وشهد محيط اللجان الانتخابية بالبحر الأحمر، تكثيفات أمنية مشددة لليوم الثاني على التوالي، وذلك لتأمين العملية الإنتخابية.

وكان أعلن المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائيه ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، أول أمس عن تسليم القضاة المشرفين علي انتخابات مجلس الشوري 2020 الأوراق الخاصة بالانتخابات من مقر لجنة متابعة الانتخابات بمحكمة البحر الاحمر استعداد لبدء الاقتراع صباح الثلاثاء، وذلك وسط إجراءات احترازية.

وقال "عنبر" إنه تم توفير اقامة للقضاة المشرفين علي الانتخابات في جميع مدن المحافظة المختلفة بالفنادق القريبة من مقر اللجان كما تم توفير التنقلات من مقار اقامتهم الي اللجان الانتخابيه تيسيرا للعملية الانتخابية وبناءا علي توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالبحر الأحمر، أن المحافظة ساهمت بالتنسيق مع مجالس المدن في توفير استراحات للقضاة وامناء اللجان بمدن الجنوب.

جدير بالذكر أن عدد اللجان علي مستوي البحر الاحمر 109 لجنة فرعية ولجنة عامة َواحدة في الصالة المغطاة،وجاء تقسيم اللجان على النحو التالي:- 52 لجنه في الغردقة، 17 لجنة سفاجا، 16 لجنة القصير، 13لجنة راس غارب، 6 مرسي علم، 3 الشلاتين، 2 حلايب.

كما شهدت محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء استنفارا أمنيا غير مسبوقا، لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ.

وكان اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير مدير أمن البحر الأحمر، عقد أمس، اجتماعا تنسيقيا؛لاتخاذ التدابير الأمنية، والإجراءات اللازمة مع مراجعة خطة التأمين المعدة لهذا الشأن، لانتشار الخدمات الأمنية بكافة عناصرها المباحثية والنظامية على مدار اليوم الكامل، مع رفع درجه الاستعداد للحالة القصوى، والمراجعة الشاملة لخطط التأمين جميع اللجان الانتخابية خلال عملية الإقتراع.

كما تم وضع حواجز أمنية مكثفة بمحيط اللجان ضمن خطة التأمين، مع تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية برأسه مدير أمن البحر الأحمر.

فيما انتشرت سيارات الإسعاف بمحيط اللجان طبقًا للخطة التى وضعها مرفق إسعاف البحر الأحمر برأسة الدكتور محمد غريب مدير مرفق الإسعاف.
رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الشيوخ بالبحر الأحمر يتفقد عملية الاقتراع (صور)
رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الشيوخ بالبحر الأحمر يتفقد عملية الاقتراع (صور)
رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الشيوخ بالبحر الأحمر يتفقد عملية الاقتراع (صور)
رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الشيوخ بالبحر الأحمر يتفقد عملية الاقتراع (صور)
رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الشيوخ بالبحر الأحمر يتفقد عملية الاقتراع (صور)
رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الشيوخ بالبحر الأحمر يتفقد عملية الاقتراع (صور)
رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الشيوخ بالبحر الأحمر يتفقد عملية الاقتراع (صور)
رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الشيوخ بالبحر الأحمر يتفقد عملية الاقتراع (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

متابعة الانتخابات كورون المستشار أسامة عنبر اللجان الانتخابيه إنتخابات الشيوخ

أخبار تهمك

برشلونة يصدم مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 9 ساعات

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة مدوية في ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 10 ساعات

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان ضد أتالانتا

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد

منذ ساعتين

محمد بيومي: أنا أهلاوي .. لكن الزمالك هو بطل القرن

منذ ساعة و 9 دقيقة

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ أقل من ساعة

دي يونج يتحدث عن مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ ساعتين و 44 دقيقة

اليوم.. الأهلي ينظم احتفال كبير بالاستاد الجديد

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

استنفار أمني بمحيط لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالبحر الأحمر (صور)

بدء فتح لجان الاقتراع لمجلس الشيوخ 2020 بالبحر الأحمر (صور)

شكاوى من مرشحين الشيوخ بالبحر الأحمر بسبب عدم تطابق أرقام المرشحين مع الكشوف النهائية (صور)

قياس درجات الحرارة للناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ 2020 بالبحر الأحمر (صور)

وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يدلي بصوته بمقر لجنته بالغردقة (صور)

مرشح مستقل يدلي بصوته بمقر لجنته بمدرسة الأمل بالغردقة (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:04 م

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

05:28 ص

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

10:24 ص

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

09:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان