برلمانية تطالب بالتحقيق الفوري في واقعة تعبئة السكر دون مراعاة قواعد النظافة والسلامة الصحية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
طالبت النائبة داليا يوسف، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتحقيق الفوري في واقعة تعبئة أحد المصانع الخاصة لمنتج السكر بشكل غير مطابق للمواصفات القياسية بما يهدد صحة المواطنين متناوليه.

وأوضحت النائبة في بيان لها: انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعبئة السكر بأحد المصانع ذات الإنتاج محدود القدرة، من على الأرض دون أي معايير للصحة والسلامة أو النظافة العامة، بشكل يهدد سلامة المواطنين ويؤكد غياب الرقابة على مصانع المنتجات الغذائية الخاصة.

وأشارت: خلال الفترة الماضية شهد السوق المصري منتجات غذائية رديئة الجودة وخاصة لمنتج السكر، بشكل يضر المواطن، والغريب أن بعضا من هذه المنتجات الرديئة تم إضافتها على البطاقات التموينية.

وتابعت: لا بد من إعلاء صحة المواطن والتحقيق الفوري في أي مخالفات في الإنتاج وتجاهل المواصفات القياسية ومعايير السلامة والصحة، والرقابة الصارمة على جميع المصانع الخاصة المنتجة للمواد الغذائية.

وأكدت تحركها برلمانيا في هذا الأمر للتحقيق في الفيديو واكتشاف الشركة المصنعة ومحاسبة المسئولين فيها.

وانطلق امس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة


وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.




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داليا يوسف الفجر السكر

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