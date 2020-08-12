شرطة التموين تضبط 1240 قضية في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.





وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1240) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وبحوزته 23 طن "أسماك ماكريل" منها 3 أطنان، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها (20 طن) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية.





كما تم ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، وبحوزته (24،250 طن "مسلى" منتج نهائي مستلزمات إنتاج، 500 كيلو جرام "ألبان") مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان ثان بمحافظة الشرقية وبحوزته 60000 قطعة "كمامة" منتج نهائي مصنعة من خامات رديئة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون تصريح من الجهات المختصة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين مما يعرض حياتهم للخطر.





وضبط أيضا المدير المسئول عن مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته 16500 قطعة "كمامة" منتج نهائي، مصنعة من خامات رديئة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون تصريح من الجهات المختصة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين مما يعرض حياتهم للخطر.





وضبط مالك مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة وبحوزته 569 "بطاقة ذكية" قام بتجميعها من المواطنين بغرض إستغلالها فى تنفيذ عمليات بيع خبز وهمية للإستيلاء على أموال الدعم.





كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، وأسفرت عن ضبط (80) قضية بإجمالى مضبوطات (9400) عبوة سجائر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



