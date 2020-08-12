شرطة التموين تضبط 1240 قضية في 24 ساعة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1240) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وبحوزته 23 طن "أسماك ماكريل" منها 3 أطنان، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها (20 طن) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية.

كما تم ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، وبحوزته (24،250 طن "مسلى" منتج نهائي مستلزمات إنتاج، 500 كيلو جرام "ألبان") مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان ثان بمحافظة الشرقية وبحوزته 60000 قطعة "كمامة" منتج نهائي مصنعة من خامات رديئة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون تصريح من الجهات المختصة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين مما يعرض حياتهم للخطر.

وضبط أيضا المدير المسئول عن مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته 16500 قطعة "كمامة" منتج نهائي، مصنعة من خامات رديئة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون تصريح من الجهات المختصة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين مما يعرض حياتهم للخطر.

وضبط مالك مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة وبحوزته 569 "بطاقة ذكية" قام بتجميعها من المواطنين بغرض إستغلالها فى تنفيذ عمليات بيع خبز وهمية للإستيلاء على أموال الدعم.

كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، وأسفرت عن ضبط (80) قضية بإجمالى مضبوطات (9400) عبوة سجائر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أخبار تهمك

حقيقة رحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد

منذ ساعتين

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ ساعتين و 44 دقيقة

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 10 ساعات

التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان ضد أتالانتا

منذ ساعة و 22 دقيقة

دي يونج يتحدث عن مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ أقل من ساعة

اليوم.. الأهلي ينظم احتفال كبير بالاستاد الجديد

منذ ساعة

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يصدم مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

محمد بيومي: أنا أهلاوي .. لكن الزمالك هو بطل القرن

منذ ساعة و 9 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة مدوية في ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:04 م

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

05:28 ص

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

10:24 ص

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

09:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان