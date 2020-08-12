اتصالات البرلمان: الانتخابات ستكون إلكترونية الأعوام المقبلة (فيديو)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:22 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدعاية الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت بشكل كبير لجميع الناخبين، وحققت مشاهدات عالية.

وأضاف "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه متواجد الآن باللجان الانتخابية بدائرته وهناك إقبال كبير أكبر من الأمس على المشاركة في انتخابات الشيوخ.

وتابع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أزمة كورونا عجلت بشكل كبير في تطبيق منظومة التحول الرقمي، والتي تحقق منها 70% حتى الآن، مشددًا على أنه يتابع بصفة يومية عملية التحول الرقمي مع وزير الاتصالات، متوقعًا اكتمال منظومة التحول الرقمي بنسبة 100% نهاية العام الجاري.

وأكد، أن هناك تحسن في سرعة الإنترنت في المحافظات التي تم تطبيق التحول الرقمي بها، وعندما تتحول مصر للتحول الرقمي يصبح لإمكان الناخبين الإدلاء بأصواتهم إلكترونيًا بدلًا من الذهاب للجان.

ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أول أمس الاثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

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