بالصور.. إقبال كبير على التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ بأسوان

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:21 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالمدن والقرى بمجافظة أسوان، في اليوم الثاني، إقبالا ملحوظا، مع الاستمرار فى تطبيق إجراءات التعقيم والتطهير.

يذكر أنه فتح باب التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمحافظة أسوان لليوم الثاني داخل 255 لجنة فرعية يشرف عليها 255 قاضيا.

وكانت عملية التصويت قد شهدت أمس إقبالا متوسطا وخاصة من السيدات وكبار السن.

وكانت أنطلقت أمس الثلاثاء، إنتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.
بالصور.. إقبال كبير على التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ بأسوان
بالصور.. إقبال كبير على التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ بأسوان
بالصور.. إقبال كبير على التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ بأسوان
بالصور.. إقبال كبير على التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ بأسوان
بالصور.. إقبال كبير على التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ بأسوان
بالصور.. إقبال كبير على التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ بأسوان
بالصور.. إقبال كبير على التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ بأسوان
بالصور.. إقبال كبير على التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ بأسوان

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مجلس الشيوخ انتخابات اسوان

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