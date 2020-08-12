مصرع 3 وإصابة 4 في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

لقى 3 أشخاص مصرعهما وأصيب 4 آخرين فى حادث سير وقع اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الشرقي عند نزلة بياض العرب فى اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بنى سويف ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".





وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورو بلاغًا بوقوع حادث سير إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الشرقي عند نزلة بياض العرب ونتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.





ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع بـ4 سيارات انتقلت لموقع الحادث، وتبين وفاة 3 أشخاص هم: جمال عبد الحميد أحمد 23 سنة، عامل، وجثتين آخرين مجهولين الاسم والهوية وتم إيداعهم بمشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.





وأصيب في الحادث 4 أشخاص آخرون، هم: محمود عبدالحميد أحمد 21 سنة، طالب مصابة بجرح قطعي بالرس طوله ٥سم، موسي سعيد محمود 13 سنة، طالب مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمني، مختار مصطفى خلاف 29 سنة، عامل مصابا باشتباه كسر بالفكين وجرح قطعي بالرس طوله ٥سم، حماده عبد الله محمود 22 سنة، عامل مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.





تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى. بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.





وفي سياق منفصل، قام الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بزيارة مفاجئة للمستشفى الجامعي، في إطار المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة، والاطمئنان على حالات المرضى.





واستهل رئيس الجامعة زيارته بتفقد قسم استقبال الطوارئ، لمتابعة كفاءة وسرعة الخدمة المقدمة للمرضى، ومدى توافر المستلزمات الطبية، وتواجد الأطباء وطواقم التمريض وانضباط جدول المناوبات. وذلك ليكون قسم الطوارئ في أعلى حالات الاستعداد لاستقبال المرضي.





كما تفقد قسم الفرز لحالات الكورونا، وتحدث مع المرضى وتابع بعض الحالات وأعطى توجيهاته بحسن التعامل معهم وتوفير ما يلزم في أسرع وقت ممكن وتهيئة المناخ الملائم لهم.



