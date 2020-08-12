ليلة الدم والنار.. مقتل 6 في مشاجرة بين أبناء العم بالفيوم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:19 م
ارشيفية
ارشيفية
هبة عبد الحفيظ
تمكن قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، من ضبط ٤ أشخاص، جراء وقوع مشاجرة بين أولاد العم من عائلة نبوي بمركز أبشواي بالفيوم، وذلك لخلافهم على قطعة أرض زراعية.

فتمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط 4 من طرفي المشاجرة، التي أسفرت عن وفاة ٦ أشخاص وإصابة ٧ آخرين، وتبين أن القتلى هم كل من "عبدالمقصود.ع" 54 عامًا، و"مصطفى.ع" 50 عامًا، و"خليل.ا" 36 عامًا، و"أحمد.م" 32 عامًا، و"أشرف.م" 41 عامًا، و"سيد.أ" 36 عامًا.

كما أصيب في الواقعة، كل من (محمد حسين عبد الفتاح.ن) "٢٨ سنة"، مصاب بطلق ناري حي بالقدمين، والساق اليمنى، و(محمود عبد الفتاح.ن)، "٢٨ سنة"، مصاب بطلق ناري حي بالغضد والساعد الأيمن، و(حسن عبد الفتاح محمد.ن) "٢٦سنة"، مصاب بطلق ناري حي بالجمجمة.

وأصيب في المشاجرة، كل من (محمد عبد الناصر عبد الفتاح) "٤٢ سنة"، مصاب بطلق ناري حي بالفخذ الأيمن، وجرح بالرأس بطول الرأس، و(محمد عبد الفتاح محمد) "٥٦ سنة" مصاب بجروح وخزية بالظهر والفخذ الأيسر، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.

ونشب الخلاف بين الطرفان أبناء عمومية ومقيمين بناحية العجميين بدائرة المركز؛ لخلاف على قطعة أرض زراعية، قام على أثرها الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية فأودوا بحياة خمسة من الطرف الأول والثالث عشر بطريق الخطأ وإحداث إصابة باقي أفراد الطرف الأول، أمكن ضبط أربعة من الطرف الثاني.


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