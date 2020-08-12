علي الطيب: "استعنت بأطباء نفسيين من أجل فيلم "الحارث".. وندمت على تقديم برنامج ستاند أب كوميدي

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علي الطيب، فنان شاب، بدأ مشواره الفني من خلال تقديم الاشتراك في برنامج "star search" لتقديم برنامج "ستاند أب كوميدي" وحصل على المركز الأول، ومن ثم بعدها بدأ في تقديم الاأدوار والاسكتشات الكوميدية في الموسم الرابع والخامس، ومن كانت بداية إنطلاقة في الوسط الفني وشارك في العديد من الأعمال الناجحة منها مسلسل "العندليب، وحكايات بنات، وأهو دا اللي صار"، وفيلم "على جثتي، ورامي الاعتصامي، البار، ومؤخرًا الحارث".









والتقى "الفجر الفني" بالفنان علي الطيب، للتحدث عن تجربته في فيلم "الحارث" وكواليس العمل وأبرز الصعوبات التي واجهته، وعن رأيه في مسلسل "حكايات بنات الجزء الرابع"، إلى نص الحوار..





في البداية نهنئك على فيلم "الحارث" ما الذي وجدته مختلف للمشاركة فيه؟





هناك العديد من الأسباب التي جعلتني أشارك فيه أولًا الدور جديد ولم اقدمه من قبل، ثانيًا سيناريو الفيلم ساسبنس وأعتقد أن الجمهور بدأ يحب هذا النوع من الأفلام، ثالثًا سيناريو وحوار محمد عبد الخالق وإخراج محمد نادر والعمل معهم شرف كبير، لذلك تحمست للمشاركة فيه، وأن شاءالله يكون حاجة مختلفة للناس ويعجبهم.





ما أبرز الصعوبات التي واجهتك أثناء التصوير؟



جميع الصعوبات التي واجهتني كانت تكمن في قدمي التي أجريت بها عملية رباط صليبي، فكنت شغال في فترة لم أهيل قدمي، فكان ذلك صعب عليا شوية، وحاولت قدر الإمكان أركز في الشغل أكثر من ألم قدمي، ولكن لو كنت في حالتي الصحية الجيدة لم أشعر بالإرهاق اثناء تصوير الفيلم.





ما الشخصية التي تجسدها خلال أحداث الفيلم؟



أجسد شخصية طبيب نفسي.





هل استعانت بطبيب نفسي من أجل الاستعداد للشخصية؟



نعم، استعانت ببعض أصدقائي الأطباء النفسيين لك يكون لدي دائمًا دلالات استطيع التحدث بها كطبيب نفسي، كما كان لدي بعض الأسئلة لم أجد لها إجابة ومن خلالهم علمت الإجابة، وهذا بيفيد أي ممثل عندما يشتغل على دوره بيبحث عن كذا شخصية بتمتهن هذه المهنة من أجل أن يعلم أبعادها وكيف يتعامل مع الناس وأسلوبه في الحديث، وبيحاول أن يكون ملم بجميع جوانب الشخصية حتى يصل بشكل قريب للشخصية التي يجسدها.





هل شخصية الطبيب النفسي كانت صعبة في التجسيد؟



لا استطيع أن اقول ذلك لإنها ليست مهنتي الحقيقية، ولم اقابل حالات نفسية، ولكن سمعت عن حالات من أطباء، وبالتالي كنت بحاول أقرب أكثر للحالات التي ساقبلها في الفيلم، كما أن قصة الفيلم موجودة حوالينا كثيرًا فهي تناقش فكرة "المس الشيطاني".







كيف كانت الكواليس مع فريق العمل؟



جميعهم ناس لطيفة جدًا وهذه أول مره أتعامل واشتغل معهما، وكانت تجربة مفيدة جدًا بالنسبة لي وسعدت بها، واتمنى تظهر بشكل جيد للجمهور.





هل انتهيت من تصويره قبل أزمة كورونا؟



نعم، بالفعل إنتهينا من تصويره قبل فيروس كورونا المستجد، بإسبوعين وكان باقي يوم واحد وهما اشتغلوه في رمضان الماضي، ولم أكن موجود في هذا اليوم لإنني كنت إنتهيت من تصوير جميع مشاهدي.





ماذا استفدت من أزمة كورونا؟



أزمة كورونا ليست مشكلة تمسني انا فقط ولكنها تمس العالم كله وأضرارها على الجميع، وأكيد جعلت كل واحد يعيد حساباته في الحياة، كما إنها نمت حاجات إيجابية عندنا تجعلنا في التعامل مع بعض حرصين حتى نطمئن أن الفيروس انتهى، ولا اتعقد أنه سينتهي في يوم وليله موضحًا:"هو اه كل حاجة في ايد ربنا ولكن من اللي بنسمعه إنه مرض خبيث ممكن ينشط في أي وقت تاني"، فانا أرى أن الناس تأخذ حذرها من أي حاجة وأن كل واحد ينزل يقضي حاجته يأخذ حذره ويعمل حسابه لأن الناس أعتمدت إن الدنيا بدأت تفتح الكورونا انتهت، وهذا غير صحيح، كما أنه في اللوكيشن عندنا طبيعة شغلنا بتنتقل من لوكيشن للوكيشن وحوالينا ناس كثيرة من كل مكان، فدائمًا الفريق الخاص بنا عبارة عن تجمع مصغر، فلابد أن يكون معمول حسابه من شركات الإنتاج في التعقيم والحفاظ على سلامة الجميع.







في بدايتك قدمت برنامج "ستاند اب كوميدي" هل ستعيد هذه التجربة مره آخرى؟





لا أعتقد أن اعيد تجربة تقديم ستاند اب كوميدي لأنها كانت بداية واتعلمت منها حاجات ولا ارى أنها أفضل حاجة عملتها ويمكن لو حققت نجاح نسبيًا فهذا سبب قبول من عند الله، وأحتمال كبير لم أكن مجتهد فيها بشكل كبير، أو لم أحصل على مساحتي الكافية في التحضير بشكل جيد له، أو لأن وقتها كنت صغير والحاجات التي كنت أقع فيها بتعلم منها ولا اكررها مره ثانية، فلو ربنا أراد أقدمها مره ثانية لازم اعملها بشكل مضبوط جدًا وتأخذ وقتًا كافي في التحضير، كما أنني لا اعتقد أن اقدم هذه النوعية من البرامج في الوقت الحالي لأن الذي يعرض عليا هي الأدوار في الإفلام والمسلسلات التي قدمتها الفترة الآخيره، ونالت إعجاب الناس وزادت رصيدي عندهم، لذلك عاوز احفاظ على هذه المكانة وازودها من خلال شغلي.





هل رأيت إن برنامج "ستاند اب كوميدي" لم يحقق النجاح؟





في ناس رأت أنه نجاح وبعتبر هذا قبول من عند الله، ولكن انا ارى أنني لم أجتهد في تقديمه وغير راضي عن الذي حصل في جميع الحلقات التي قدمتها، سواء كان تقصيرًا مني أو من الآخرين ولا أحب التحدث في ذلك الموضوع، لكن لم أكن سعيد به وكنت أشعر بأنه دمه ثقيل ولو كان اتعمل بشكل ألطف كانت هيكون أفضل، وفي النهاية هي تجربة اتعلمت منها وكسبت منها حاجات كثيرة وخسرت منها حاجات، لذلك احاول حاليًا اشتغل الفترة القادمة بشكل جيد بحيث احافظ على مكانتي وازودها.





هل يوجد أعمال آخرى غير برنامج "ستاند اب كوميدي" ندمت على تقديمها؟





بالطبع هناك أعمال قدمتها وندمت على تقديمها موضحًا ذلك:"مش لازم اقول اي هي الاعمال اللي ندمت على تقدميها عشان محدش يزعل واللي يقول غير كده يبقى اي كلام لأن أكيد كل فنان كان في جيلي اكيد قابل حاجات مكنتش على مزاجة وكان مستني اي فرصة يقدمها".





ما أقرب الشخصيات لقلبلك؟



جميع الشخصيات التي قدمتها قريبه لقلبي ولكن هناك شخصيات نالت نجاح كبير وحققت صدى مع الجمهور مثل "سمعه الديزل في مسلسل حكايات بنات، وأسماة في فيلم فوتو كوبي، ووديع البساطي في مسلسل أهو دا اللي صار" هذه الشخصيات علمت مع الناس وكان لها ظهور بارز في الأعمال والناس التي تقول ذلك وليس انا.





من الفنان الذي تتمنى العمل معه؟



محمد ممدوح وكريم عبد العزيز وأحمد مكي.





ما رأيك في الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات"؟



لم اتابعه حتى أبدي رأي فيه.





هل تابعت ردود فعل الجمهور عليه من خلال السوشيال ميديا؟



نعم، ولا اعتقد أن هذا الجزء سيحقق نفس النجاح الذي حققه الجزء الأول، ولا أقول ذلك لأنني كنت فيه ولكن لأنه كان اقوى جزء فعليًا مع احترامي للابطال الجزء الرابع.