جامعة الإسكندرية: أتوبيس لنقل أعضاء التدريس والعاملين إلى مقار الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن توفير أتوبيسات نقل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، لتوجيهم إلى مقارهم الانتخابية، للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من أمام مبنى إدارة الجامعة.

وتحدث رئيس الجامعة عن ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية ومنها انتخابات مجلس الشيوخ كواجب وطني.

وحمل المشاركون لافتات رفعت شعار: "انزل.. شارك" فى دعوة لحث المواطنين للنزول للمشاركة.

وتستمر اليوم الإربعاء انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الثاني في جميع محافظات مصر، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 18 ألف قاضى (أساسى واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.


ودعا اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المواطنين بضرورة المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى العملية الإنتخابية. وأوضح أن إجمالى عدد الناخبين يبلغ ٤ مليون و٥١٧ ألف ناخب، مشيرًا أن المحافظة تضم لجنة عامة باستاد الإسكندرية، وعــدد المراكز الانتخابية تبلغ ٣٩٥ مركز مقر انتخابي، و‏عدد اللجان الفرعية تبلغ ٧٢٧ لجنة فرعية. 

ولفت إلى أنه يوجد عدد 377 مدرسة تابعة لمديرية التربية والتعليم، وعدد 6 معاهد تابعة للأزهر الشريف، وعدد 4 مواقع تابعية متنوعة لشركات قطاع الأعمال وكلية الزراعة وعدد 4 مواقع تابعة لمديرية الشباب والرياضة ووزارة الشباب.

وعدد 3 مواقع تابعة للمحافظة ( حي الجمرك – مديرية الاسكان – المخازن العامة)، وعدد 1 موقع تابع لمديرية الأوقاف ( معسكر ابو بكر الصديق). 

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).


وفى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات تدابير احترازية ووقائية لضمان عدم انتشار المرض جراء تجمعات المواطنين أمام وداخل المقار الانتخابية، ومنها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها فى حمل القلم، وكحول لتعقيم الايادى، وجميع هذه المستلزمات سيتم تسلميها للقضاة مع الأوراق الانتخابية.

جامعة الإسكندرية: أتوبيس لنقل أعضاء التدريس والعاملين إلى مقار الشيوخ
جامعة الإسكندرية: أتوبيس لنقل أعضاء التدريس والعاملين إلى مقار الشيوخ
جامعة الإسكندرية: أتوبيس لنقل أعضاء التدريس والعاملين إلى مقار الشيوخ
جامعة الإسكندرية: أتوبيس لنقل أعضاء التدريس والعاملين إلى مقار الشيوخ

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الشيوخ إنتخابات الشيوخ

أخبار تهمك

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد

منذ ساعتين

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

دي يونج يتحدث عن مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

صفقة مدوية في ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 10 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 10 ساعات

التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان ضد أتالانتا

منذ ساعة و 23 دقيقة

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ أقل من ساعة

محمد بيومي: أنا أهلاوي .. لكن الزمالك هو بطل القرن

منذ ساعة و 10 دقيقة

اليوم.. الأهلي ينظم احتفال كبير بالاستاد الجديد

منذ ساعة

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يصدم مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موضوعات متعلقة

توافد الناخبون بالإسكندرية مع بدء فتح المقار الانتخابية لمجلس الشيوخ

محافظ الإسكندرية يدلي بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ

على نشيد الصاعقة.. تظاهرة في حب الوطن بالإسكندرية لدعم انتخابات الشيوخ

لاستكمال الحياة السياسية وحل المشاكل.. كيف رأى الناخبون السكندرييون انتخابات الشيوخ؟

الكمامة شرط دخول الناخبين للتصويت في انتخابات الشيوخ بالإسكندرية

رئيس محكمة الإسكندرية: الإقبال مقبول.. ونحرص على التباعد داخل اللجان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:04 م

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

05:28 ص

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

10:24 ص

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

09:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان