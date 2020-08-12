جامعة الإسكندرية: أتوبيس لنقل أعضاء التدريس والعاملين إلى مقار الشيوخ

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن توفير أتوبيسات نقل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، لتوجيهم إلى مقارهم الانتخابية، للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من أمام مبنى إدارة الجامعة.





وتحدث رئيس الجامعة عن ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية ومنها انتخابات مجلس الشيوخ كواجب وطني.





وحمل المشاركون لافتات رفعت شعار: "انزل.. شارك" فى دعوة لحث المواطنين للنزول للمشاركة.





وتستمر اليوم الإربعاء انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الثاني في جميع محافظات مصر، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 18 ألف قاضى (أساسى واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.









ودعا اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المواطنين بضرورة المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى العملية الإنتخابية. وأوضح أن إجمالى عدد الناخبين يبلغ ٤ مليون و٥١٧ ألف ناخب، مشيرًا أن المحافظة تضم لجنة عامة باستاد الإسكندرية، وعــدد المراكز الانتخابية تبلغ ٣٩٥ مركز مقر انتخابي، و‏عدد اللجان الفرعية تبلغ ٧٢٧ لجنة فرعية.





ولفت إلى أنه يوجد عدد 377 مدرسة تابعة لمديرية التربية والتعليم، وعدد 6 معاهد تابعة للأزهر الشريف، وعدد 4 مواقع تابعية متنوعة لشركات قطاع الأعمال وكلية الزراعة وعدد 4 مواقع تابعة لمديرية الشباب والرياضة ووزارة الشباب.





وعدد 3 مواقع تابعة للمحافظة ( حي الجمرك – مديرية الاسكان – المخازن العامة)، وعدد 1 موقع تابع لمديرية الأوقاف ( معسكر ابو بكر الصديق).





ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).









وفى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات تدابير احترازية ووقائية لضمان عدم انتشار المرض جراء تجمعات المواطنين أمام وداخل المقار الانتخابية، ومنها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها فى حمل القلم، وكحول لتعقيم الايادى، وجميع هذه المستلزمات سيتم تسلميها للقضاة مع الأوراق الانتخابية.