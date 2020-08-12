ميدو يوجه رسالة نارية لبعض الأندية بسبب التحكيم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:15 م
ميدو
ميدو
أمل الحلفاوي
أوضح أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، أن تحديد بعض الأندية لأسماء بعينها واستبعاد أخرى، لإدارة مباريات فرقها، يعد نوعا من أنواع الفساد في المجال الرياضي.


وتابع ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس عبر شاشة قناة النهار: "نادي يوفنتوس هو أحد أكبر الأندية الإيطالية هبط في وقت سابق بسبب وقائع مشابهة في ملف تعيين الحكام ".


وشدد على أن تعيين الحكام يجب أن يتم بعيدا عن وصايا الأندية ويجب أن يكون صادر فقط من لجنة الحكام لأن تدخل الأندية في اختيار حكام واستبعاد آخرين يعتبر نوع من أنواع الفساد الرياضي.


فيما أشار إلى إن الحكام في مصر يهابون قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ويتلقون تهديدات في حال ارتكبوا أي أخطاء في مباريات القطبين، وبسبب الخوف الكبير يرتكبون الكثير من الأخطاء.


وأكد أن اتحاد الكرة في حال وفر الحماية الكاملة للحكام فإن هذا سيساهم في تحقيق العدالة بشكل كبير.


وواصل، "كنت شاهدا على أكثر من واقعة لتهديد الحكام، حيث كان يقال لهم إذا ارتكبت خطأ أمام الأهلي والزمالك لن تحكم مرة أخرى لهم، وبالمناسبة الكلام ده مش بيتقال بس، الكلام ده بيتنفذ علي أرض الواقع".


واتم ميدو حديثه:"لا يوجد حكم "مُتفرِّغ" فقط للعبة في العالم أجمع، ولازم يكون هناك تقدير مادي بشكل أكبر من كده للحكم، في اوروبا الجانب المادي بالنسبة للحكم ممكن يجي رقم 2 أو 3 بعد شُغله الأساسي".

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