برلماني: مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ تدعم وتساند الدولة المصرية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:15 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
شدد فايز بركات، عضو مجلس النواب أهمية مشاركة المواطنين على أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتأثير ذلك في دعم الدولة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الشعب المصري بكافة طوائفه يمتلك القدر الكافي من الوعي الثقافي والسياسي في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ.

وأوضح بركات، في بيان اليوم الأربعاء، ضرورة تضافر كافة الجهود لدعم ومساندة الدولة المصرية، ومن بينها المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وحث المواطنين على ذلك والتأكيد على قوة الدولة في بناء مؤسساتها والتصدى لكافة الدعوات الخبيثة التي من شأنها محاربة الوطن.

وأشار إلى أنه من المهم إدراك حجم المخاطر التي تهدد كيان الدولة المصرية في هذا التوقيت، والتأكيد على أن المشاركة هي رسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج ويسعي إلي إشعال الفوضى والفتنة في وقت شديد الحساسية تمر به كافة دول المنطقة بلا استثناء.

وانطلق امس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة


وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.




ج

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ انتخابات الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد

منذ ساعتين

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 9 ساعات

التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان ضد أتالانتا

منذ ساعة و 22 دقيقة

محمد بيومي: أنا أهلاوي .. لكن الزمالك هو بطل القرن

منذ ساعة و 9 دقيقة

برشلونة يصدم مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 10 ساعات

اليوم.. الأهلي ينظم احتفال كبير بالاستاد الجديد

منذ ساعة

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ أقل من ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

دي يونج يتحدث عن مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

صفقة مدوية في ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:04 م

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

05:28 ص

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

10:24 ص

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

09:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان