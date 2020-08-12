بالصور.. عمرو دياب يؤكد انفراد"الفجر الفني" ويعلن عن أغنية جديدة

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أعلن الفنان عمرو دياب، عن استعداده لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث نشر صورة تجمعه بفريق عمل الأغنية عبر حسابه الشخخصي"انستجرام" وتحمل الأغنية عنوان "أماكن السهر".



وقد انفرد"الفجر الفني" منذ عدة أيام بخبر يفيد انتهاء الفنان عمرو دياب، من تسجيل أغنية جديدة استعدادًا لطرحها.



وانتهى الفنان عمرو دياب، أمس من تصوير الأغنية كفيديو كليب ب"هاسيندا" في الساحل الشمالي، الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طار مدكور.



وبدأ دياب، بشكل رسمي العمل على ألبومه الغنائي الجديد، حيث نُفذ أكثر من فكرة جديدة في الكلمات والألحان، ويطلب دياب، يوميًا من الشعراء، والملحنين الذين يتعامل معهم، أفكار جديدة ومختلفة ليضمها للألبوم، الذي لم يستقر حتى الآن على موعد لطرحه.



جدير بالذكر أنه من أخر أعمال الهضبة عمرو دياب، أغنية"مالك غيران"

وهي من

كلمات تركى آل الشيخ، ألحان فلكلور شعبى توزيع

salvatore ganacci

مكساج وديجتال ماستر أسامة الهندى





