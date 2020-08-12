مدير الإدارة التعليمية بروض الفرج: نسبة الإقبال على الانتخابات كبيرة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
تفقد وحيد رمضان مدير عام الإدارة التعليمية بروض الفرج، برفقه فرحات عبد الغني وكيل الإدارة، وعدد من موظفي الإدارة، اللجان الانتخابية بمنطقة شبرا، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية داخل المدارس في اللجان.

ورحب رمضان بالأهالي بمحيط اللجان، والتقط معهم الصور التذكارية، معربا عن سعادته من إقبال المواطنين علي التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلاً: "نسبة الإقبال علي الاقتراع تخطت الـ50٪ في اليوم الثاني من انتخابات الشيوخ".

وقال رمضان في تصريح إلى الفجر، إن العملية الانتخابية تسير بانتظام، إضافة الي متابعة أجهزة الأمن للمترددين وتوزيع الكمامات عليهم، لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، قائلاً: الإقبال النهارده كبير مقارنة بأول يوم انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف أن هناك وعي كبير لدي المواطنين، بسبب إقبالهم الزائد علي لجان الاقتراع، موضحا أن إدارة روض الفرج بالتنسيق مع أجهزة الشرطة تم تجهيز المدارس المقرر انعقاد الانتخابات بها علي أعلي مستوي من حيث توافر بوابات التعقيم الذاتية والكحول لسلامة المترددين علي الانتخابات.

وقدم الشكر لشباب الأحزاب لمساعدتهم كبار السن وذوي الإعاقة بجانب أجهزة الشرطة، معربا عن سعادته لزيادة الإقبال علي التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، قائلاً: "إن دل ذلك فلا يدل إلا علي وعي المواطن وحبهم لوطنهم"

وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

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