تشيلسي ينافس برشلونة على نجم أياكس

كشفت تقارير صحفية اليوم، رغبة نادي تشيلسي الإنجليزي في منافسة برشلونة على ضم نجم أياكس، خلال سوق الانتقالات الصيفية.





ووفقاً لما ورد عن شبكة "سكاي سبورتس" اليوم، فإن تشيلسي يسعى لضم الظهير الايسر الارجنتيني نيكولاس تاجليافيكو، لاعب نادي أياكس.





ويرتبط تشيلسي بضم بين تشيلويل لاعب ليستر سيتي في مركز الظهير الأيسر، إلا أن مغالاة مسؤولي ليستر سيتي في طلباتهم المادية، حال دون إتمام الصفقة.





وتألق صاحب الـ27 عاماً بقميص أياكس، إذ سجل 5 أهداف ومرر 7 تمريرات حاسمة.





ويلاقي تشيلسي منافسة من برشلونة للتعاقد مع اللاعب، في ظل حاجة برشلونة لتدعيم مركز الظهير الأيسر.



