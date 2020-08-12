اتحاد الكرة: تعرضنا لهجوم شرس بسبب تطبيق تقنية الفيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:32 م
محمد فضل
محمد فضل
محمد جمال
أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة اننا تعرضنا لهجوم شرس خلال الفترة الماضية بسبب تطبيق تقنية الفيدو.

واضاف فضل في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten مع الاعلامي محمد فاروق ان نعمل جدياً على تطوير كرة القدم بتواجد كل التقنيات الحديثة حتى تكون بطولة الدوري تخرج بالشكل الذي يليق بقينة الدوري المصري .

وتابع ان تقنية الفار اصبح تواجدها ضروري في الدوري المصري .

وأكمل فضل انه سيكون هناك تكريم لنجوم نادي المائة خلال الفترة المقبلة نظرا لما حصلو عليه من القاب وبطولات خلال مسيرتهم.

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