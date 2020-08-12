الإنتاج الحربي: جاهزون للأهلي رغم النقص العددي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أكد خالد مهدي مدير الكرة بفريق الانتاج الحربي، على جاهزية فريقه لمواجهة الاهلي بالدوري رغم النقص العددي.

وقال مهدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "أصبح لدينا شكل فريق يمكنه مواجهة الأهلي، يتبقى بعض اللاعبين مازال أمامهم بعض الأيام لينضموا لنا في التدريبات.

واردف: نعلم ان المتاحين غير كافيين لخوض مباراة الاهلي ولكننا نريد ان نعمل.

وعن ستاد الاهلي قال: بالفعل تم وضع شعارالأهلي على ملعب السلام ولكنه مازال اسمه ستاد السلام وبالأسفل اسم الاهلي والشركة الراعية..

وتابع: الملعب أصبح نسخة من ملعب محمد بن هزاع الاماراتي، النجيل تم تغييره بالكامل وكل شىء تم على اعلى مستوى.

واتم كلماته: الشركة من حقتها ان تستثمر وتأجر وتخدم منتخب مصر والاهلي وجميع الأندية.

أخبار تهمك

اليوم.. الأهلي ينظم احتفال كبير بالاستاد الجديد

منذ ساعة

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يصدم مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

حقيقة رحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 9 ساعات

التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان ضد أتالانتا

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ ساعة

الأهلي يفكر في تجديد عقد أزارو

منذ نصف ساعة

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 10 ساعات

محمد بيومي: أنا أهلاوي .. لكن الزمالك هو بطل القرن

منذ ساعة و 13 دقيقة

صفقة مدوية في ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

دي يونج يتحدث عن مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:04 م

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

05:28 ص

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

10:24 ص

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

09:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان