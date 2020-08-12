الإنتاج الحربي: جاهزون للأهلي رغم النقص العددي





أكد خالد مهدي مدير الكرة بفريق الانتاج الحربي، على جاهزية فريقه لمواجهة الاهلي بالدوري رغم النقص العددي.





وقال مهدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "أصبح لدينا شكل فريق يمكنه مواجهة الأهلي، يتبقى بعض اللاعبين مازال أمامهم بعض الأيام لينضموا لنا في التدريبات.





واردف: نعلم ان المتاحين غير كافيين لخوض مباراة الاهلي ولكننا نريد ان نعمل.





وعن ستاد الاهلي قال: بالفعل تم وضع شعارالأهلي على ملعب السلام ولكنه مازال اسمه ستاد السلام وبالأسفل اسم الاهلي والشركة الراعية..





وتابع: الملعب أصبح نسخة من ملعب محمد بن هزاع الاماراتي، النجيل تم تغييره بالكامل وكل شىء تم على اعلى مستوى.





واتم كلماته: الشركة من حقتها ان تستثمر وتأجر وتخدم منتخب مصر والاهلي وجميع الأندية.



