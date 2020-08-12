أبو الغيط يدين الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:29 م
أبوالغيط
أبوالغيط
وكالات

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

طالب ائتلاف النصر في العراق، الحكومة بموقف حازم ضد الانتهاك التركي للسيادة العراقية، واصفًا قتل ضباط بحرس الحدود سابقة خطيرة.

 

كشف مسؤول تركي، أن أنقرة تخطط لبناء مزيد من القواعد العسكرية في شمال العراق.

 

وكاتت وزارة الخارجية العراقية، استدعت السفير التركي في بغداد مجددًا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، احتجاجًا على استهداف طائرات تركية مخيما للاجئين في نينوى.

 

وقد أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، في وقت سابق اليوم، أن طائرات تركية قامت باختراق الأجواء العراقية، واستهداف مخيم للاجئين قرب منطقة مخمور غرب أربيل.

 

 وأكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن قيام تركيا باختراق الأجواء العراقية ينتهك سيادة البلاد.

 

وكانت طائرات حربية تركية، قصفت قاعدة لحزب العمال الكوردستاني في مخمور، وسقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقًا لوسائل إعلام عراقية.

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