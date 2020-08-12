الإمارات: اللقاحات تعد وسيلة فعالة للتصدي لأي جائحة

دائمًا وأبدًا كانت دولة الإمارات سباقة على المستوى العالمي في البدء في البحوث والدراسات الهادفة إلى تطوير لقاح آمن وفعال ضد مرض "كوفيد 19".





وقال الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية، إن اللقاحات تعد وسيلة فعالة للتصدي لأي جائحة.

وجاء ذلك للحفاظ على حياة الملايين من البشر حول العالم، والمساهمة في تخفيف الكلفة العالية التي تنفقها دول العالم حالياً بهدف توفير الرعاية الصحية المناسبة للمصابين.

وأضاف أن عملية استخدام اللقاح "التطعيم" تتم عن طريق حقن مادة ميكروبية ميتة أو ضعيفة في الجسم من أجل استثارة جهاز المناعة وتحفيزه على إنتاج الأدوات المطلوبة للدفاع عن الجسم، ومن خلال هذه المحاكاة يتذكر الجسم طريقة محاربة المرض في المستقبل، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".