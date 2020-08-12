بطريرك الأقباط الكاثوليك يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
قام غبطةُ أبينا البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الأربعاء، بالإدلاء صوته في انتخابات مجلس الشيوخ.

وشكر غبطته جميع المهتمّين والعاملين في تنظيم الانتخابات.

وأخيرًا تمنّى غبطته لمصر أن يعلو شأنها، وتنعم بوافر السلام، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتّاح السيسي والحكومة مع مجلس النواب وأخيرًا مجلس الشيوخ الجديد.

في سياق آخر تراس الانبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس الأساقفة بمصر، قدَّاس تأبين الأب ميشيل لوبوردية مع لفيف من الآباء البرادو من القاهرة والمنيا. 

وألقى البطريرك، العظة حول نشيد المحبَّة (١كو١٣) وكيف كان الأب ميشيل محبَّا للجميع وفي خدمة الكلّ بروح وديعة وبسيطة.

في سياق آخر، تراس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، نهضة صوم السيدة العذراء مريم، استعدادا لعيد انتقالها إلى السماء بالنفس والجسد.

جاء ذلك بمطرانية أم النعم الإلهية، حيث بدأت منذ أمس الاثنين، وحتى غدا الأربعاء الموافق ١٢ أغسطس

كان في استقبال نيافته الأب القمص يونان إستمالك راعى المطرانية، وشعبها، حيث دارت عظة نيافته حول "الغفران أساس الإيمان.

وشارك صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة في الرياضة الروحية لراهبات القلب المقدس، في الفترة من الثامن من شهر أغسطس الجاري، وحتي الثاني عشر من الشهر نفسه، وذلك بدير الراهبات بأبو قرقاص البلد.

كما قام قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الثلاثاء، بادلاء في انتخابات مجلس الشيوخ والتي انطلقت فعالياتها اليوم ولمدة يومين.

وتوجه قداسته إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية بالوايلي حيث أدلى بصوته.

فى سياق منفصل أدلى القس اندريةزكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، بصوته اليوم الثلاثاء في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمدرسة الجبرتي بمنطقة شيراتون.

وأكد زكي في تصريحات له "أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ممارسة حرة وحقيقية، واستحقاق دستوري ضروري ومهم في تأصيل الديمقراطية، وترسيخ لدولة المواطنة".

تحتفل اليوم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة البطريرك إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس الأساقفة، بعيد السيامه الكهنوتيه للمطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر.

وبهذه المناسبة يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر التهنئة متمنيًا له وافر الصحة، والنعم الإلهية من الروح القدس؛ لإتمام رسالته المقدسة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ بطريرك الاقباط الكاثوليك انتخابات

أخبار تهمك

برشلونة يصدم مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 25 دقيقة

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة رحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد

منذ 39 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ ساعة و 21 دقيقة

دي يونج يتحدث عن مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مدوية في ليفربول

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يهدد الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 21 دقيقة

راتب رونالدو = 17 مرة بيرلو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

دامير سكومينا حكما لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

مطرانية الأقصر تستقبل رئيس دير الشايب للأقباط الأرثوذكس

بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور محافظ المنيا (صور)

الأحد.. الأنبا باسليوس يزور كنيسة الأقباط الكاثوليك بالشورانية في سوهاج

غدا.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس الغطاس بسان جورج

البطريرك إبراهيم إسحق يترأس طقس رسامة وتجليس الأنبا بشارة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد سيامة مطران الكنيسة المارونية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 ص

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

05:28 ص

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

10:24 ص

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

09:35 ص

برشلونة يصدم مانشستر يونايتد

11:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان