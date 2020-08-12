بطريرك الأقباط الكاثوليك يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

قام غبطةُ أبينا البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الأربعاء، بالإدلاء صوته في انتخابات مجلس الشيوخ.





وشكر غبطته جميع المهتمّين والعاملين في تنظيم الانتخابات.





وأخيرًا تمنّى غبطته لمصر أن يعلو شأنها، وتنعم بوافر السلام، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتّاح السيسي والحكومة مع مجلس النواب وأخيرًا مجلس الشيوخ الجديد.





في سياق آخر تراس الانبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس الأساقفة بمصر، قدَّاس تأبين الأب ميشيل لوبوردية مع لفيف من الآباء البرادو من القاهرة والمنيا.





وألقى البطريرك، العظة حول نشيد المحبَّة (١كو١٣) وكيف كان الأب ميشيل محبَّا للجميع وفي خدمة الكلّ بروح وديعة وبسيطة.





في سياق آخر، تراس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، نهضة صوم السيدة العذراء مريم، استعدادا لعيد انتقالها إلى السماء بالنفس والجسد.





جاء ذلك بمطرانية أم النعم الإلهية، حيث بدأت منذ أمس الاثنين، وحتى غدا الأربعاء الموافق ١٢ أغسطس





كان في استقبال نيافته الأب القمص يونان إستمالك راعى المطرانية، وشعبها، حيث دارت عظة نيافته حول "الغفران أساس الإيمان.





وشارك صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة في الرياضة الروحية لراهبات القلب المقدس، في الفترة من الثامن من شهر أغسطس الجاري، وحتي الثاني عشر من الشهر نفسه، وذلك بدير الراهبات بأبو قرقاص البلد.





كما قام قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الثلاثاء، بادلاء في انتخابات مجلس الشيوخ والتي انطلقت فعالياتها اليوم ولمدة يومين.





وتوجه قداسته إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية بالوايلي حيث أدلى بصوته.





فى سياق منفصل أدلى القس اندريةزكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، بصوته اليوم الثلاثاء في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمدرسة الجبرتي بمنطقة شيراتون.





وأكد زكي في تصريحات له "أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ممارسة حرة وحقيقية، واستحقاق دستوري ضروري ومهم في تأصيل الديمقراطية، وترسيخ لدولة المواطنة".





تحتفل اليوم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة البطريرك إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس الأساقفة، بعيد السيامه الكهنوتيه للمطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر.



