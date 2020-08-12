مدبولي يتابع موقف توفير أدوية بروتوكولات علاج "كورونا" عن شهر يوليو

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توفير الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس "كورونا" المستجد خلال شهر يوليو الماضي، من خلال تقرير تلقاه من أمانة الشئون الطبية لمجلس الوزراء.





وأكد رئيس الوزراء أنه يطلع بشكل دوري على الجهود المبذولة لتوفير الأدوية المطلوبة ضمن البروتوكولات المحددة من وزارة الصحة لمواجهة فيروس "كورونا" مع الجهات المختصة؛ لتأمين احتياج المواطنين من هذه الأدوية.





وقال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، إن أمانة الشئون الطبية قامت بالمتابعة والتنسيق مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال شهر يوليو الماضي لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، والتي تم إتاحتها عن طريق عدد من الشركات المختلفة.





وتضمن تقرير أمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء قائمة بأسماء وأعداد العقاقير التي قامت الهيئة بتدبيرها خلال يوليو الماضي، حيث تم توفير 3.629.138 عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، و234.632 زجاجة من عقار "ازيثرومايسين" شراب، فيما تم تدبير 7.065.760 عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، وإتاحة 1.050.000 زجاجة من "باراسيتامول" شراب، و5.966.959 شريط "زنك" أقراص، فضلا عن توفير 8.313.780 شريط "فيتامين سي" أقراص.



