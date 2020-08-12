استاد الأهلي مطلوب على جوجل ومفاجأة بشأن الفرق التي تريد اللعب عليه

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:09 م
استاد الأهلي
استاد الأهلي
استاد الأهلي ، تخطت شعبية النادي الأهلي كافة الفرق العربية، ووضع بفضل مؤسسيه والقامات التي قامت على إدارته، واللاعبين، قدمه بقوة ليكون في مصاف أندية كرة القدم العالمية، ويتعامل معه الجميع بأنه صاحب الشعبية والتاريخ الأكبر.

استاد الأهلي

وطالبت جماهير المارد الأحمر منذ سنوات بضرورة إنشاء استاد الأهلي تقم عليه مباراياته، لما يتمتع به الفريق من شعبية وجماهيرية كبيرة جدا، تلزم أن يكون له مقر ذات سعة عالية، لا تقل عن 60 ألف متفرج بالمدرجات، وعو عدد لا يقارن بشعبيته.

ستاد الأهلي الجديد

وأعلن مجلس إدارة المارد الأحمر بقيادة النجم الكبير محمود الخطيب، موعد وضع اسم النادي على استاد الأهلي الجديد "السلام"، الذي كان تحت تصرف وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وكان يلعب عليه فريققهم، قبل إبرام صفقة انتفاع لصالح الأول، في مفاوضات سرية.

افتتاح استاد الأهلي

ويفتتح استاد الأهلي اليوم حسبما أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، ولذي كشف عن بع التفاصيل الخاصفة بحفل الافتتاح، وموعد استلامه بشكل رسمي، من خلال احتفالية سيحرضرها الكابتن محمود الخطيب، وأعضاء مجلس الإدارة.

أهمية استاد الأهلي

وأوصح مرجان أن استاد الأهلي يعد حلما لجماهير الفريق صاحب الشعبية الكبيرة، ووجود ملعب خاص هو حلم كل فريق من الفرق، مشيراً إلى أن الاتفاق على الانتفاع باستاد السلام تم بالاتفاق مع شركة "استادات".

احتفالية افتتاح استاد الأهلي

وقال عضو الأهلي، إن إدارة الفريق تنتظر الموافقة على بناء استاد الأهلي والانتهاء من التراخيص من أجل تشييد ملعب خاص بالفريق، في المنطقة المحددة مسبقا، موضحا أن الاحتفال سيقتصر على مجلس إدارة الأهلي وقدامى اللاعبين، موجها الدعوة لنجم الزمالك كابتن "ميدو".

الأندية التي ستلعب على استاد الأهلي

 من جانبه، قال حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق  الإعلامي أحمد شوبير، إن  ملعب السلام الذي سيكون ستاد الأهلي الجديد، سيلعب عليه الإنتاج الحربي بشكل طبيعي، وسيختلف الأمر مع الأندية الأخرى، مؤكداً على أن من يريد اللعب عليه استئذان إدارة الأهلي.


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