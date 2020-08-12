دي يونج يتحدث عن مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

حرص الدولي الهولندي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الإسباني، على التحدث عن مواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.









وقال دي يونج في تصريحات حسب قناة بي إن سبورت: "بالتأكيد جميعنا واثقين في أنفسنا، لأننا واحد في النهاية، ونمثل واحد من افضل النوادي في العالم، ولدينا عدة لاعبين مميزين لذلك نحن دائمًا واثقين".









وأشار، عن إن الجميع يقول بايرن ميونخ مرشح للتأهل: "لأكون صادقًا لا اهتم لذلك، وأعتقد الجميع يقول ما يريده، وسنرى ما سوف يحدث بعد المباراة".









وأضاف: "‏برشلونة دائمًا مُرشح للفوز بدوري ابطال اوروبا، ونظام البطولة هذا الموسم يساعد الأندية الصغيرة، لأن بإمكانها مفاجأة الأندية الكبرى في اي وقت".