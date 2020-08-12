القبض على مدير صيدلية لاتجاره في العقاقير المخدرة مجهولة المصدر بالقاهرة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مدير صيدلية، لقيامه بالاتجار في العقاقير المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمنشطات مجهولة المصدر.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام أحد الأشخاص (مدير صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة ) ببيع وترويج العقاقير المخدرة المؤثرة على الحالة النفسية والأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا وبيعها بدون تذكرة طبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف الصيدلية المُشار إليها وتبين عدم تواجد مالكها وإدارتها بمعرفة أحد الأشخاص ( حاصل على دبلوم تجارة – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم ) وبتفتيش الصيدلية تم ضبط الآتى، عدد (420) قرص لعقاقير مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، و عدد (460) قرص لعقاقير خاصة بإحدى الهيئات ممنوع تداولها بالأسواق، وعدد (220) قرص لأدوية منشطة ومهربة ومجهولة المصدر.

وبمواجهة المذكور أقر بإدارته للصيدلية وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وترويجها على عملائه بدائرة القسم لحساب مالك الصيدلية.

وجاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال وإفساد الأحداث والإتجار فى المواد المخدرة والأدوية المؤثرة على الصحة النفسية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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وفيةسياق آخر، ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على صاحب شركات البناء مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 118 حكم حبس، في قضايا "تبديد، شيكات" بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 70 سنة حبس، وكفالات بلغت 23 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

 

كانت وزارة الداخلية، شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لاستهداف صور الخروج على  القانون كافة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة التي تستخدم في المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التي أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطعة سلاح ناري، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكما قضائيا متنوعا".

وجاء من ضمن المضبوطات، 206 قطعة سلاح ناري، بحوزة 192 متهما، حيث تم ضبط 16 بندقية آلية، و48 بندقية خرطوش، و16 طبنجة، و126 فرد محلي، وطلقة مختلفة الأعيرة، و275 قطعة سلاح أبيض.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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