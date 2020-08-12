التنمية المحلية: حضور متوسط من الناخبين.. ومتوقع زيادتهم بنهاية اليوم (فيديو)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه متواجد بغرفة عمليات الوزارة، وهناك ربط بين الغرفة وغرف الأزمات بجميع المحافظات المصرية، وبين الغرفة المركزية لرئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن العملية الانتخابية تسير بانتظام، وهناك إقبال متوسط على بعض اللجان، ومن المتوقع زيادة الأعداد في نهاية اليوم.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أننا لاحظنا إقبال كبير من الناخبين على لجان الشيخ زويد وبئر العبد بشمال سيناء، وهذه رسالة قوية تعكس حالة من الإيجابية الشديدة والأمن والأمان بشمال سيناء، مشددًا على أن وزير التنمية المحلية أكد خلال تواصله مع المحافظين على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكيد على توافر مواد التطهير والتعقيم، وتوفير ساحات للانتظار بمظلات مناسبة، وإزالة أي اشغالات بمحيط اللجان؛ لتوفير بيئة مناسبة ولائقة للعملية الانتخابية.

ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أول أمس الاثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

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