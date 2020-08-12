لاعبو الأهلي يجرون مسحة طبية جديدة عقب انتهاء المران الصباحي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية جديدة عقب انتهاء المران الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة  صباح اليوم ،الأربعاء.


وخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري للفريق المسحة الطبية، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز. 


وقام اللاعبون والجهاز الفني بإجراء المسحة الطبية عقب المران الصباحي حيث تظهر نتيجتها غدا قبل ٢٤ ساعة من مباراة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.

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