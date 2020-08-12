ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
 صعدت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد تقرير من القطاع أظهر تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من توقعات المحللين، مما عزز الآمال في أن بمقدور الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم تخطي جائحة فيروس كورونا.

وصعد خام برنت 52 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 45.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، بعدما تراجع نحو واحد بالمئة يوم الثلاثاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 42.10 دولار للبرميل، بعدما نزل 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام تراجعت أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد عما توقعه المحللون لانخفاض قدره 2.9 مليون برميل. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للحكومة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

لكن تنامي الضبابية حيال تعثر في واشنطن خلال محادثات عن حزمة تحفيز لدعم التعافي من أسوأ تأثير للجائحة قد يضغط على الأسعار في المستقبل.

وفي الهند، أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء تراجع الطلب على الوقود في يوليو تموز 10.8 بالمئة عن مستواه قبل عام، مسجلا انخفاضا لخامس شهر على التوالي على أساس سنوي، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وفيضانات تجتاح أجزاء كثيرة من البلاد مما أدى لتقييد النشاط الاقتصادي.



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