تقسيمة قوية في تدريبات الأهلي
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:00 م
علي نبوي
أجرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة كرة قوية للاعبين، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وأقام السويسري تقسيمة قوية بين ثلاثة فرق من اللاعبين تخللها الكثير من التعليمات الفنية للمدير الفني.
ويستعد الأهلي بشكل مكثف لاستكمال مباريات بطولة الدوري إلى جانب دوري أبطال إفريقيا.
وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة ؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.