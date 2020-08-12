تقسيمة قوية في تدريبات الأهلي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أجرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة كرة قوية للاعبين، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة. 

وأقام السويسري تقسيمة قوية بين ثلاثة فرق من اللاعبين تخللها الكثير من التعليمات الفنية للمدير الفني. 

ويستعد الأهلي بشكل مكثف لاستكمال مباريات بطولة الدوري إلى جانب دوري أبطال إفريقيا.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة ؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.

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