وزير الاقتصاد اللبناني: مخزون الطحين يكفي لأربعة أشهر

قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة يوم الأربعاء إن لدى بلاده 32 ألف طن من الطحين إضافة إلى 110 آلاف طن وصلت أو ستصل خلال الأسبوعين المقبلين.





وكتب في تغريدة على تويتر ”بالتالي المخزون يكفي لأربعة أشهر“.





وسيرسل برنامج الأغذية العالمي أيضا 17 ألف طن من الطحين هي الدفعة الأولى من خطة لإمداد لبنان بخمسين ألف طن.





وقال تقرير للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن لدى لبنان إمدادات تكفي ستة أسابيع فقط.





وقال نعمة على تويتر ”لا أزمة مخزون ولا أزمة خبز!“.





كان تقرير لرويترز قد كشف يوم الجمعة أن الحكومة اللبنانية لم تحتفظ بمخزون استراتيجي من القمح، على عكس الكثير من الدول المعتمدة على واردات القمح، وأن كل المخزونات الخاصة من الحبوب التي كانت في صومعة مرفأ بيروت دُمرت في الانفجار الذي هز المدينة في الرابع من أغسطس آب.





وقال نعمة يوم الجمعة إن وزارته كانت تخطط للاحتفاظ بمخزون حكومي قدره 40 ألف طن من القمح لكن هذه الخطط لم تُنفذ قبل الانفجار.





واستقالت الحكومة اللبنانية يوم الاثنين لكن الرئيس ميشال عون طلب منها تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.







