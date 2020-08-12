ضبط شخص وزوجته استولى على 60 ألف جنيه بزعم التسفير بالقليوبية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

كان تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين بتضررهم من أحد الأشخاص وزوجته، لقيامهما بالاحتيال عليهم والاستيلاء من كل منهم على مبلغ (60) ألف جنيه بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية دون الوفاء بذلك.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء إرتكاب الواقعة (حاصل على بكالوريوس - زوجته " ربة منزل" - مقيمان بمحافظة القليوبية)، حيث كونا تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بالدول العربية خلافًا للحقيقة، فضلًا عن إنشائهما مواقع إلكترونية احتيالية على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" والإعـــلان من خلالــــها عن توافر فرص عمل بالعديد من الشركات بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، لإستقطاب راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم وإقتسامها فيما بينهما.

وعقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبطهما بمحل إقامتهما المشار إليه، وعثر بحوزتهما على (عدد من سمات دخول لإحدى الدول العربية بأسماء العديد من الاشخاص بعضها "خالى البيانات" - خطابات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد توقيع الكشف الطبى على أشخاص محددين - إفادات منسوبة لبعض الشركات بالخارج تفيد إلتحاق أشخاص " محددين" للعمل بها - عقود عمل وهمية بأسماء العديد من الأشخاص راغبى العمل بالخارج - كمية من صور طلبات تسجيل إقامة منسوب صدورها لإحدى الهيئات بالخارج - مستندات شخصية خاصة براغبى السفر للعمل بالخارج) بفحص المستندات المضبوطة فنيًا تبين أنها مزورة تزويرًا كليًا بإستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.


الأموال العامة" تضبط قضيتي اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا. 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.


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