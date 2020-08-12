سيرينا على موعد لمواجهة شقيقتها فينوس في بطولة كنتاكي للتنس

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
عادت المخضرمة سيرينا ويليامز إلى منافسات التنس لأول مرة منذ أزمة جائحة كوفيد-19، وفازت بصعوبة على برناردا بيرا 4-6 و6-4 و6-1 لتصبح على موعد في الدور الثاني مع شقيقتها فينوس في بطولة للاعبات الأولويات في كنتاكي بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وكانت سيرينا على بُعد خمس نقاط من الخسارة أمام مواطنتها الأمريكية بيرا، التي تلعب باليد اليسرى، في المجموعة الثانية لكنها أظهرت روحها القتالية العالية وخرجت بالانتصار لتصبح على موعد في الدور الثاني مع شقيقتها فينوس غير المصنفة التي فازت 6-3 و6-2 على فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى عالميا سابقا.

وقالت سيرينا التي تنوي المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة من 31 أغسطس وحتى 13 سبتمبر :"هذا أداء جيد بصفة عامة لأني لم ألعب منذ فترة. شاركت الكثير من اللاعبات في بعض المسابقات وضد لاعبات أخريات لكني كنت أتدرب فقط لذا هذا أداء جيد بالنسبة لي".

وهذه أول بطولة تابعة لاتحاد اللاعبات المحترفات تقام في الولايات المتحدة منذ أزمة كوفيد-19، وستعتبر تجربة لسيرينا قبل أن تحاول معادلة الرقم القياسي وحصد لقبها 24 في البطولات الكبرى عند اللعب أمام مدرجات خالية من المشجعين في نيويورك.

وقالت سيرينا البالغ عمرها 38 عاما :"مررت بالكثير من المواقف خلال مسيرتي لكن هذا أمر جديد تماما".

وكانت فينوس خرجت هذا العام مبكرا من الدور الأول في أستراليا المفتوحة وأكابولكو ومونتيري لكنها تفوقت على أزارينكا وأنقذت نفسها من فرصة واحدة لكسر إرسالها وحسمت الانتصار في 80 دقيقة.

وفي مباريات أخرى خسرت سلون ستيفنز، بطلة أمريكا المفتوحة سابقا، أمام الكندية ليلى فرنانديز، وفازت يوليان بوتينسيفا لاعبة قازاخستان على الأسترالية أليا تومليانوفيتش كما تأهلت الأمريكية الشابة كوكو جوف أيضا إلى الدور الثاني.

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