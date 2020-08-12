هونج كونج تسجل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:55 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
محمد حسين

أبلغت سلطات هونج كونج عن 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، حيث حذرت السلطات من أن المركز المالي العالمي لا يزال يواجه فترة حرجة لاحتواء المزيد من عمليات نقل الفيروس وحذرت السكان أن يبقوا يقظين عند التباعد الاجتماعي.

 

وقالت السلطات، إن 61 حالة من أصل 62 حالة أحيلت محليا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

 

منذ أواخر يناير، أُصيب حوالي 4200 شخص في هونج كونج، توفي 63 منهم. وكان رقم يوم الأربعاء أعلى من 33 حالة يوم الثلاثاء.

 

وكانت قد أعلنت كاري لام، زعيمة هونج كونج، عن تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر، بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19.

 

ومن المنتظر أن يؤجج هذا القرار غضب معسكر المؤيدين للديمقراطية والمعادين للصين.

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هونج كونج فيروس كورونا 62 حالة إصابة

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