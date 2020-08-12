وفاة الإعلامية بيلا كشك بعد صراع مع مرض السرطان





وخاضت المذيعة الراحلة بيلا كشك، تجربة التمثيل لمرة واحدة من خلال فيلم "ويزو سكول" الذي شارك في بطولته دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، سامي مغاوري، علا رامي، رضا حامد، إسراء عبد الفتاح، عمر خورشيد، تأليف مصطفى السبكي، إخراج علي رجب.

رحلت عن عالمنا بيلا كشك، المذيعة بقناة صدى البلد، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.وأعلن اليوتيوبر علاء منصور، عن خبر وفاتها، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".كتب علاء منصور منشورًا قال فيه: "بيلا كشك أجدع و أحن و اطيب قلب فى الدنيا ماتت دلوقتى بعد صراع سنتين مع السرطان،اللى كانت دايما بتشجعنى و واقفة جنبى و جنب الكل فى عز إحتياجها للناس، ربنا يرحمك يا بيلا، ادعولها".