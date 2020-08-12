وفاة الإعلامية بيلا كشك بعد صراع مع مرض السرطان

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
رحلت عن عالمنا بيلا كشك،  المذيعة بقناة صدى البلد، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.


وأعلن اليوتيوبر علاء منصور، عن خبر وفاتها، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


كتب علاء منصور منشورًا قال فيه: "بيلا كشك أجدع و أحن و اطيب قلب فى الدنيا ماتت دلوقتى بعد صراع سنتين مع السرطان،
اللى كانت دايما بتشجعنى و واقفة جنبى و جنب الكل فى عز إحتياجها للناس، ربنا يرحمك يا بيلا، ادعولها".


وخاضت المذيعة الراحلة بيلا كشك، تجربة التمثيل لمرة واحدة من خلال فيلم "ويزو سكول" الذي شارك في بطولته دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، سامي مغاوري، علا رامي، رضا حامد، إسراء عبد الفتاح، عمر خورشيد، تأليف مصطفى السبكي، إخراج علي رجب.

أخبار تهمك

صفقة مدوية في ليفربول

منذ ساعة و نصف

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يهدد الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة الإعلامية بيلا كشك بعد صراع مع مرض السرطان

منذ 35 دقيقة

برشلونة يصدم مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 18 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 7 ساعات

دي يونج يتحدث عن مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

حقيقة رحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد

منذ نصف ساعة

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ ساعة و 14 دقيقة

دامير سكومينا حكما لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

منذ 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 ص

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

05:28 ص

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

10:24 ص

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

09:35 ص

برشلونة يصدم مانشستر يونايتد

11:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان