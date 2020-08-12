رئيس مدينة سفاجا تتفقد لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني

أجرت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من لجان الاقتراع بمدينة سفاجا، للتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ.





وشملت جولة "رئيس المدينة" لجان مدرسة الشهيد شعبان الحاوي ومدرسة الأزهر الابتدائية ومدرسة سفاجا الإعدادية بنين.





والتقت "المغربي" خلال الجولة بالقضاة والمشرفين على تلك اللجان واطمأنت على سير العملية الانتخابية بها.





وأشارت "رئيس المدينة" إلى أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني يعبر من خلاله الناخبون عن رأيهم بحرية تامة، مؤكدةً على أن المدينة وأجهزتها المختلفة تعمل على توفير كافة الخدمات وجميع الإمكانيات المطلوبة لخروج العملية الانتخابية بالشكل الذى يليق بمصر.





وأكدت على أن اللجان الانتخابية فتحت مقراتها لاستقبال لناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثانى على التوالي ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء.





كان بدأ القضاة المشرفون على عملية الإقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، فتح اللجان الانتخابية أمام الناخبين، لليوم الثاني على التوالي في المواعيد المقررة، التاسعة صباحا، وسط إجراءات أمنية مشددة من خارج اللجان من قوات أمن البحر الأحمر.





وشهد محيط اللجان الانتخابية بالبحر الأحمر، تكثيفات أمنية مشددة لليوم الثاني على التوالي، وذلك لتأمين العملية الإنتخابية.





وكان أعلن المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائيه ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، أول أمس عن تسليم القضاة المشرفين علي انتخابات مجلس الشوري 2020 الأوراق الخاصة بالانتخابات من مقر لجنة متابعة الانتخابات بمحكمة البحر الاحمر استعداد لبدء الاقتراع صباح الثلاثاء، وذلك وسط إجراءات احترازية.





وقال "عنبر" إنه تم توفير اقامة للقضاة المشرفين علي الانتخابات في جميع مدن المحافظة المختلفة بالفنادق القريبة من مقر اللجان كما تم توفير التنقلات من مقار اقامتهم الي اللجان الانتخابيه تيسيرا للعملية الانتخابية وبناءا علي توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.





وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالبحر الأحمر، أن المحافظة ساهمت بالتنسيق مع مجالس المدن في توفير استراحات للقضاة وامناء اللجان بمدن الجنوب.





جدير بالذكر أن عدد اللجان علي مستوي البحر الاحمر 109 لجنة فرعية ولجنة عامة َواحدة في الصالة المغطاة،وجاء تقسيم اللجان على النحو التالي:- 52 لجنه في الغردقة، 17 لجنة سفاجا، 16 لجنة القصير، 13لجنة راس غارب، 6 مرسي علم، 3 الشلاتين، 2 حلايب.





كما شهدت محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء استنفارا أمنيا غير مسبوقا، لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ.





وكان اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير مدير أمن البحر الأحمر، عقد أمس، اجتماعا تنسيقيا؛لاتخاذ التدابير الأمنية، والإجراءات اللازمة مع مراجعة خطة التأمين المعدة لهذا الشأن، لانتشار الخدمات الأمنية بكافة عناصرها المباحثية والنظامية على مدار اليوم الكامل، مع رفع درجه الاستعداد للحالة القصوى، والمراجعة الشاملة لخطط التأمين جميع اللجان الانتخابية خلال عملية الإقتراع.





كما تم وضع حواجز أمنية مكثفة بمحيط اللجان ضمن خطة التأمين، مع تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية برأسه مدير أمن البحر الأحمر.



