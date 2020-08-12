المغرب يعلن ارتفاع الحالات الحرجة وسط المصابين بكورونا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:51 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

شهد المغرب، ارتفاعًا في الحالات الحرجة وسط المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعدما وصل العدد إلى 132 حالة في مختلف مستشفيات المملكة.

 

وأعلنت السلطات الصحية المغربية، إن 52 من الحالات الحالات الحرجة بسبب كورونا، جرى وضعها تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وبحسب بيانات وزارة الصحة المغربية، أن جهة الدار البيضاء (محافظة)، غربي البلاد، سجلت أكبر عدد من الحالات الخطيرة والحرجة بـ38 حالة، وهذا الرقم غير مسبوق.

 

وكانت السلطات المغربية، سجلت ارتفاعا ملحوظا وُصف بـ"المقلق" في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة عالمية.

 

وقد قرر المغرب أن يعتمد بروتوكولا جديدا في العلاج، حتى يجري استبعاد من لا تظهر عليهم أعراض، لأجل علاجهم في البيت، مع إخضاعهم للمواكبة والعزل.

وأوردت الوزارة أن معدل الإصابة اليومي بكورونا في البلاد وصل إلى 3 لكل مئة ألف نسمة، فيما وصل عدد الحالات النشيطة التي تتلقى العلاج في المستشفيات والمنازل 9277 حالة.

 

وأغلقت السلطات المغربية، عددًا من المدن، على إثر ارتفاع عدد المصابين بـفيروس كوورنا، فيما جرى تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى العاشر من سبتمبر المقبل.

 

وشددت السلطات على إجبارية ارتداء الكمامات وحذرت المخالفين من عقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن، وقالت إن المواطنين دخلوا في حالة من "التراخي" إزاء إجراءات الوقاية.

 

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي إزالة المغرب من قائمة الدول الآمنة التي يمكن لمواطنيها أن يدخلوا فضاء "شينغن"، بعد تسجيل ارتفاع في عدد المصابين بكورونا.

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