ضبط 195 قطعة سلاح و254 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط ١٩٥ قطعة سلاح ناري، و٢٥٤ قضية مخدرات، وتنفيذ ٨٨٥٩٥ حكما قضائيا متنوعا.





وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ١٩٥ قطعة سلاح ناري، بحوزة ١٦٩ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ٢٢ بندقة آلية، ٣٢ بنادق خرطوش، ١١ طبنجة، ١٣٠ فردا محلي الصنع، ٣٢٦ طلقة مختلفة الأعيرة، ٢٨٥ قطعة سلاح أبيض.





وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٨٨٥٩٥ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ٣٣٧ حكم جناية، ٢٥٤٣٩ حكم حبس جزئي، ٤٦٤٢ حكم حبس مستأنف، ٤٦٦٧٣ حكم غرامة، ١١٥٠٤ حكم مخالفة.





واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط ٢ من تشكيلات عصابية ضم ٧ متهمين، ارتكبوا ١٠ حادثة سرقة.





وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط ٢٥٤ قضايا مخدرات بحوزة ٢٢٧ متهم، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.





وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط ٤٦ متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط ٤٣ متهم لممارستهم أعمال البلطجة.





وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط ٢٤٦ دراجة نارية مخالفة، وفي ١٨٦ إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، إلى جانب ضبط ٢٦٢٦٥ مخالفة مرورية.





وفي مجال فحص السائقين، تم فحص ٧٤ من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية ٨ منهم.





وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية





في 24 ساعة.. الداخلية تحرر 5994 مخالفة حظر تجوال





تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وبلغ عددهم (5994) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.



