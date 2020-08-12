تسجيل صوتي يفضخ قطر ويكشف تمويلها لحزب الله الإرهابي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:59 ص
قطر وحزب الله
قطر وحزب الله
وكالات

كشف تسجيل صوتي مسرب، عن تورط قطر في تمويل حزب الله الإرهابي، وسعيها لتقديم رشاوى لعدم فضح جريمتها.

 

وتداولت صحف أمريكية وبريطانية، التسجيل المسرب والدلائل الموثقة التي تم الكشف عنها تباعا خلال الفترة الماضية، أصابت النظام القطري وإعلامه بالخرس.

 

وكثفت قناة الجزيرة القطرية ووسائل إعلام الإخوان، حملاتها وافتراءاتها على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وعلى رأسها السعودية لمحاولة صرف الأنظار عن جريمة تمويل حزب الله الإرهابي.

 

البداية كانت في 2016، حينما بدأ عميل ألماني معروف إعلاميا بـ"جايسون جي" العمل بشكل سري في الدوحة، لصالح أحد أجهزة الاستخبارات الغربية، بهدف جمع المعلومات عن نشاط قطر في تمويل التنظيمات الإرهابية.

 

المهمة التي استمرت حتى بداية عام 2017، انتهت بحصول "جايسون جي" على ملف وثائق ثمين يشمل معلومات عن صفقة سلاح اشترتها شركة قطرية من أوروبا الشرقية، لصالح حزب الله، وأموال جمعتها منظمتان قطريتان تعملان تحت غطاء العمل الخيري، لصالح المليشيات اللبنانية، بمعرفة عنصر من العائلة القطرية الحاكمة ومسؤولين حكوميين.

 

 

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