محافظ القاهرة: لم نستقبل أي شكاوي بخصوص انتخابات مجلس الشيوخ
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:56 ص
إسماعيل منطاوي
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عددًا من اللجان الانتخابية بالعاصمة، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، حيث زار كل من الجامعة العمالية ومجمع مدارس الملك فهد بمدينة نصر.
وأكد المحافظ، انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، لم تتلق أي شكاوى ولم يتم رصد أي ملاحظات حتى الآن.
وحرص المحافظ، خلال جولته على التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مثل توفير عدد كافي من المقاعد لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الناخبين واستخدام المطهرات والكمامات، بالاضافة إلى توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الادلاء بأصواتهم بيسر وسهولة مثل مد اللجان بكراسي متحركة لكبار السن ومبردات المياه والمراوح ومظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس.
كما قام بتفقد محيط اللجان الانتخابية للتأكد من نظافتها وعدم وجود أي إشغالات أو مخلفات أو صناديق قمامة أو سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها.
وأكد المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استعداد تام لمواجهة أي طارئ خلال أيام الانتخابات وتقديم الدعم اللوجيستي الفوري لكافة متطلبات العملية الانتخابية.
وكانت أنطلقت أمس الثلاثاء، إنتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.
ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).
وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.
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