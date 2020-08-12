"بنك مصر" يرفع حصته في "سي أي كابيتال" من 13.7 % الي 15.12%

علمت البورصة المصرية اليوم أن العميل بنك مصر قد قام بشراء عدد 14,00 مليون سهم من أسهم سي آي كابيتال وبذلك تصل نسبة مساهمته بعد تنفيذ الصفقة إلى 15.12% من أسهم الشركة





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أـن قيمة الصفقة بلغت قيم 58,1 مليون جنيه.





والجدير بالذكر أن نسبة العميل المشار إليه سابقاً قبل تنفيذ الصفقة كانت 13.72%، حيث كان سعر السهم 4.1499 جنيه.





وحققت سي أي كابيتال خلال الربع الأول من 2020، أرباحاً بلغت 101.85 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 122.95 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 494.511 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 543.74 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 171.808 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 70.34مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي.





وارتفع سهم الشركة اليوم بنسبة 2.1% ليصل سعره الي 4.2 جنيه.