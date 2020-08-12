بالكمامات.. توافد كبار السن في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ بالأسمرات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
بدأ توافد عدد من كبار السن، على لجان مدرسة تحيا مصر، بحي الأسمرات، للإدلاء بأصواتهم، في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

وحرص المواطنين، على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، كوضع الكمامة، والكحول، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وانطلقت في التاسعة صباح اليوم الأربعاء، عملية التصويت في اليوم الثاني من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ المصري، داخل البلاد، وذلك عبر الاقتراع السري المباشر، في ظل إجراءات صحية احترازية شديدة منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامي بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد من
بالكمامات.. توافد كبار السن في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ بالأسمرات
بالكمامات.. توافد كبار السن في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ بالأسمرات

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مجلس الشيوخ انتخابات الفجر الاسمرات

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