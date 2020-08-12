محافظ البحر الأحمر: انضباط بكافة اللجان الانتخابية (فيديو)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:50 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
قال عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه تعمد التوجه للجنة في التاسعة ونصف صباحًا لمتابعة سير العملية الانتخابية. 

وأضاف "حنفي"، خلال حواره مع مراسل فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن هناك انضباط على مستوى المحافظة، وجميع القضاة متواجدين في أماكنهم، وجميع اللجان على مستوى المحافظة تعمل في توقيت واحد.

وتابع محافظ البحر الأحمر، أنه لا يوجد أي عجز او نقص في أي شيء، مشددًا على أنه تابع بنفسه تطبيق الاجراءات الاحترازية والتعقيم وتطبيق التباعد الاجتماعي ومدى التزام الناخبين بارتداء الكمامات.

ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أول أمس الاثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

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