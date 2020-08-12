رئيس محكمة بني سويف الابتدائية: 532 عضوًا قضائيًا باللجان

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
قال المستشار عبد الرحمن مرزوق رئيس محكمة بني سويف الابتدائية ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي الطلبات، اليوم الأربعاء: "إننا لدينا داخل محافظة بني سويف 532 لجنة فرعية يرأسها 532 عضوا من الهيئات القضائية ولجنة عامة واحدة ومقرها مركز شباب شرق النيل وتم تسكين كافة اللجان".

وأوضح "مرزوق"، أن العملية الانتخابية تسير على أفضل ما يكون وقيام القضاة بالتعاون مع الناخبين لإنجاح العملية الانتخابية ويتم التنسيق لتذليل أي شكاوى تصل إلينا ومنذ العملية الانتخابية وهناك تنسيق مع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشيدا بدور القوات المسلحة والشرطة.

وأكد رئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية ببني سويف أن الكتلة التصويتية بالمحافظة تبلغ مليونا و875 ألف 726 صوتا موزعين على جميع المراكز وسيبدأ عمل اللجنة العامة بعد انتهاء اللجان الفرعية ثم حصر الأصوات بمعرفة اللجنة العامة.

وأكد "مرزوق" أن اللجان على مستوى المحافظة تم فتحها فى اليوم الثانى من الانتخابات، وبدأت عمليات الاقتراع السرى فى الوقت المحدد لها الساعة 9 صباحًا مع وجود بعض الفروق بين اللجان فى موعد العمل بما لا يضر بحسن سير عملية الانتخاب.

وأشار رئيس محكمة بنى سويف الابتدائية إلى التزام القضاة ومساعديهم بالحضور فى المواعيد طبقا لما هو مقرر واكتمال الشكل داخل فصول اللجان ووجود الستائر المناسبة للناخبين والكشوف خارج اللجان لتحديد ارقام ولجان الناخبين.

فيما واصلت قرى مرشحي مجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف تصدرها للمشهد في ثاني أيام التصويت الذي بدأ في التاسعة صباحًا وسط تواجد مكثف للناخبين بتلك القرى وهدوء تام أمام مقرات لجان مدن المراكز والقرى التي تخلو من مرشحين.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أكد، في بيان سابق له، أن محافظة بني سويف أتمت استعداداتها المكثفة لانتخابات مجلس الشيوخ لإستقبال مليون و875 ألف ناخب وناخبة موزعين على 481 مقر انتخابي تحتوي على 532 لجنة، وذلك من خلال مراجعة كافة الترتيبات والتجهيزات النهائية علي المقار الانتخابية بجميع المراكز والقرى بنطاق المحافظة، والاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، ومتابعة المنظومة من خلال غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بخلاف غرف العمليات الفرعية بالوحدات والمحلية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف فيروس كورونا دكتور محمد هاني غنيم جامعة بني سويف بني سويف الشيوخ 2020 إنتخابات الشيوخ

أخبار تهمك

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 20 ساعة

بيراميدز يهدد الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ 19 دقيقة

بيومي يكشف خطأ الأهلي في تمديد إعارة رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 7 ساعات

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 7 ساعات

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ 37 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن وجهة شريف إكرامي المُقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

راتب رونالدو = 17 مرة بيرلو

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يجهز لاعب مفاجأة أمام مصر المقاصة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ ساعة و 23 دقيقة

برشلونة يوجه أنظاره نحو "خليفة" جوردي ألبا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يتفقد غرف عمليات انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

بني سويف تستعد لانتخابات الشيوخ بـ"بوابات تعقيم ومظلات وكراسي متحركة" (صور)

مدرسة بالعجوزة تطبق إجراءات الوقاية لمواجهة كورونا في أولى أيام انتخابات الشيوخ

من قلب اللجان.. رسائل مهمة عن التصويت بانتخابات الشيوخ

نائب محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

نائب محافظ بني سويف يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:35 ص

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

10:24 ص

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

05:28 ص

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

10:17 ص

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان