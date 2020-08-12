رئيس محكمة بني سويف الابتدائية: 532 عضوًا قضائيًا باللجان

قال المستشار عبد الرحمن مرزوق رئيس محكمة بني سويف الابتدائية ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي الطلبات، اليوم الأربعاء: "إننا لدينا داخل محافظة بني سويف 532 لجنة فرعية يرأسها 532 عضوا من الهيئات القضائية ولجنة عامة واحدة ومقرها مركز شباب شرق النيل وتم تسكين كافة اللجان".





وأوضح "مرزوق"، أن العملية الانتخابية تسير على أفضل ما يكون وقيام القضاة بالتعاون مع الناخبين لإنجاح العملية الانتخابية ويتم التنسيق لتذليل أي شكاوى تصل إلينا ومنذ العملية الانتخابية وهناك تنسيق مع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشيدا بدور القوات المسلحة والشرطة.





وأكد رئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية ببني سويف أن الكتلة التصويتية بالمحافظة تبلغ مليونا و875 ألف 726 صوتا موزعين على جميع المراكز وسيبدأ عمل اللجنة العامة بعد انتهاء اللجان الفرعية ثم حصر الأصوات بمعرفة اللجنة العامة.





وأكد "مرزوق" أن اللجان على مستوى المحافظة تم فتحها فى اليوم الثانى من الانتخابات، وبدأت عمليات الاقتراع السرى فى الوقت المحدد لها الساعة 9 صباحًا مع وجود بعض الفروق بين اللجان فى موعد العمل بما لا يضر بحسن سير عملية الانتخاب.





وأشار رئيس محكمة بنى سويف الابتدائية إلى التزام القضاة ومساعديهم بالحضور فى المواعيد طبقا لما هو مقرر واكتمال الشكل داخل فصول اللجان ووجود الستائر المناسبة للناخبين والكشوف خارج اللجان لتحديد ارقام ولجان الناخبين.





فيما واصلت قرى مرشحي مجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف تصدرها للمشهد في ثاني أيام التصويت الذي بدأ في التاسعة صباحًا وسط تواجد مكثف للناخبين بتلك القرى وهدوء تام أمام مقرات لجان مدن المراكز والقرى التي تخلو من مرشحين.



