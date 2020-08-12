السيسي: الشباب يمثل القوة الحقيقية لمصر في معركتها للبقاء والبناء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة عازمة على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.



