السيسي: الشباب يمثل القوة الحقيقية لمصر في معركتها للبقاء والبناء
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:44 ص
رقية جمال
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة عازمة على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.
وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "فيس بوك"، تدوينه قال فيها: "في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس، الذي يمثل القوة الحقيقية لمصر في معركتها المقدسة للبقاء والبناء، فبسواعد شبابنا نخوض غمار التحدي، وأؤكد أن الدولة المصرية عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا