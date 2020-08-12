بيراميدز يهدد الأهلي في صفقة رمضان صبحي

دخل مسؤولو نادي بيراميدز، في مفاوضات جادة مع إدراة هيدرسفيلد الإنجليزي، لضم رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية.









وارتبط إدارة بيراميدز، بمفاوضات رسمية مع نادي هيدرسيفيلد الأنجليزي لشراء عقد الجناح الدولي رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة.





وانتهت إعارة رمضان صبحي للأهلي في 30 يونيو الماضي، في الوقت الذي لا يحق للاعب استكمال الموسم مع الفريق الأحمر قبل وصول خطاب رسمي من ناديه الأنجليزي يعلن فيه موافقته على مد إعارة الجناح الدولي.





وفاجأ رمضان صبحي الأهلي وبيراميدز، برغبته فى العودة لأوروبا وعدم البقاء فى الدورى المصرى، رغم أن اللاعب سبق وأعلن رغبته فى البقاء مع الأهلي.





وتلقى رمضان صبحي العديد من العروض الأوربية مؤخراً أبرزها من الدوري اليوناني والتركي والأسباني.





الجدير بالذكر أن رمضان صبحي انتقل، إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قبل أن يتم في يوليو الماضي تمديد إعارته لموسم إضافي 2019/2020 مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.