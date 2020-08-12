مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.53% بمستهل تعاملات اليوم

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.53% رابحاً 11.28 نقطة ليصل إلى مستوى 2108.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 79.2 مليون سهم محققة ما قيمته 73.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1551 صفقة لعدد 28 سهماً.









وصعدت 3 قطاعات بسوق دبي المالي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.43%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.51%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%.