مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.53% بمستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:40 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع،  حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.53% رابحاً 11.28 نقطة ليصل إلى مستوى 2108.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 79.2 مليون سهم محققة ما قيمته 73.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1551 صفقة لعدد 28 سهماً.


 وصعدت 3 قطاعات بسوق دبي المالي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.43%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.51%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%.
 
وقفز 14 سهماً بسوق دبي المالي  خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 2.45%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.36%، فيما تراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.03%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.24%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 18.5 مليون ورقة بقيمة 18.6 مليون درهم.

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