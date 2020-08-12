نقيب المهندسين يدلي بصوته: الانتخابات خطوة جديدة لعصر ديمقراطي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
آيات عامر - أسماء قورة
أدلى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، صباح اليوم الأربعاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدرسة الشهيد العميد البطل أحمد محمود مصطفى، بالتجمع الأول.

وقال "ضاحي" بعد الإدلاء بصوته، إن انتخابات مجلس الشيوخ اليوم تعتبر خطوة جديدة لعصر ديموقراطي في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واستطرد قائلًا، أمل أن يضيف مجلس الشيوخ الجديد بصمة نيابية تحقق آمال وطموحات المصريين بمختلف أعمارهم وانتماءاتهم السياسية، جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب.

وأضاف لقد حرصت على المشاركة بالانتخابات، ولاحظت وعيًا جماهيريًا واضحًا في التواجد واستخدام حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم، "هذه هي مصر بشبابها وشيوخها أمام صناديق الإنتخاب".

وكانت أنطلقت أمس الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.

نقيب المهندسين يدلي بصوته: الانتخابات خطوة جديدة لعصر ديمقراطي
نقيب المهندسين يدلي بصوته: الانتخابات خطوة جديدة لعصر ديمقراطي
نقيب المهندسين يدلي بصوته: الانتخابات خطوة جديدة لعصر ديمقراطي
نقيب المهندسين يدلي بصوته: الانتخابات خطوة جديدة لعصر ديمقراطي

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