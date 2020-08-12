حبس ديلر إمبابة لاتجاره في مخدر الموت

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في مخدر الاستروكس، وترويجه على عملائه بمنطقة إمبابة.

وأمرت النيابة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وكتابة تقرير واف، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهم.

وألقى ضباط مديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل، متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الاستروكس، قبل ترويجها على عملائه بإمبابة، واعترف المتهم بحيازته للمخدر للاتجار به، وبيعها لزبائنه، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه فى إمبابة.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس، ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



بحوزته أقراص وحشيش بتلك المضبوطات سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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