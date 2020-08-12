صعود جماعي بمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.22% مع بداية موجة تصحيحية جديدة لتعويض تراجعات خلال الجلسات السابقة.









وارتفع المؤشر الرئيسيي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 10943 نقطة،

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 1649 نقطة ، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 2526 نقطة.





وأنهت البورصة المصرية تداولات أمس منتصف الأسبوع على تباين بأداء المؤشرات وذلك للجلسة الثانية ، لينهى المؤشر الرئيسي للبورصة تعاملاته على تراجع بنسبة 0.17% عند 10919 نقطة بعد أن اقترب من لمستوي 11000 نقطة و فشل فى تجاوزها بمبيعات أجنبية على التجارى الدولى و.بعض القياديات ، فيما أنهى السبعينى الافضل أداء على ارتفاع بنسبة 1.48% عند 1638 نقطة مع استمرار نشاط الاسهم الخبرية و المضاربية بدعم من ارتفاع شهية الافراد المخاطرة مع بيانات اقتصادية جيدة و تصنيفات عالمية تبعث الثقة فى مستقبل السوق المصرى علاوة على أنباء استحواذات و تقسيم و زيادات راس مال على العديد من الشركات تجعلها مقصدا جيدا للاستثمار و المضاربة على حد سواء ، لنجد استمرار تنامى قيم التداول منذ شهر رمضان و التى سجلت اليوم 1.542 مليار جنيه بحجم تداول 699 مليون سهم من خلال 51254 صفقة بمخطط سيولة 55% للشراء .بالتداول على 181 ورقة مالية ربحت منها 104 ورقة و تراجعت 53 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 24 ورقة دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 2.135 مليار جنيه مسجلا 606.646 مليار جنيه.