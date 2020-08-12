الطالع الفلكي الأربِعَاء 12/8/2020..حَل مُشكِلَة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الثّور ، وينتقل للجَوْزَاء فى الثالثة و46 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى الرّابعة و6 دقائق فجراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يُوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى النّثْرَة من 11 أغسطس - 23 أغسطس.





اليوم 6 مِسْرى قبطى ، 12 آب رُومى ، 22 ذو الحجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (أمينة هانم لازم ترجع مفهوم؟)-مفهوم يافندم مفهوم. (يحيى شاهين من فيلم بين القصرين-1946)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الثور يعنى

المُتعة الملموسة الحلال من طعام وجنس ، ملابس وعطور ، إكسسوارات ومُوسيقى لكنها أنشطة داخل جدران المنزل، مواليد الثور لهم ولع بتكوين المجموعات و شطارة فى تراكم الثروات (مجموعة طوابع/عملات/لوحات/ سيارات ..إلخ) حلول القمر فى الثور مفيد لجرد مجموعة إسطواناتك أو مكتبتك ومجلاتك لصيانتها وتجديدها و استبعاد مالا ترغبه منها، طاقة القمر فى الثور بإمكانك توظيفها لتأدية واجباتك الزوجيّة بأفضل أداء مُمكن أورفع الأثقال الحديديّة لتقوية عضلاتك إن كنت عازباً، لأن الثور بُرج علوّ القمر/رمز الأمومة فهناك فرصة لظهور سيّدة لها هيئة الأمومة ذات مقام وحيثيّة بالمُجتمع وتتمتّع بقدر كبير من الحنكة والحكمة والرّزانة وغالباً ما يترافق ظهورها مع حل لمشكلة مالية أو عاطفيّة عويصة كنموذج ثريا فخرى بفيلم عش الغرام ،هذا يعنى دعم و مُساعدة قيّمة واردة تتلقاها من سيدة كبيرة السن غالباً والدتك، خالتك أو حتى مُديرتك بالعمل لكن ليست شابّة، هذا يعنى توقير إناث عائلتك ومن تقابلهنّ فى طريقك لتتلقّى مُكافأة بشكلٍ ما ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الرغبة فى التسلّط قد تتسبب بنزاع بينك وبين زوجتك أو أحد أفراد عائلتك،إحتفظ بمساحتك الخاصة ودافع عنها مع إحترامك لمساحات الآخرين.





برج الثور: الإستماع لنصائح شيوخ وكبار العائلة والتفكير بنصائحهم مُفيد ، سَوّ النّزاعات القضائيّة إن وُجدت بطريقة ودّية، الوقت مُناسب بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجوزاء: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج السّرطان: أحدهم قد يضغط عليك لتلتزم معه بمشروع أنت لاترغبه، لا تخجل من قول كلمة لا لأن خجلك قد يكلفك،لا تكشف مركزك المالى لكل من هبّ ودبّ.





برج الأسد: تقبل الإنتقاد بابتسامة وقُم بأخذ الجانب البنّاء فيه بوجه الإعتبار فأنت لست كامل الأوصاف ، وتجاهل بقيّة القصيدة طالما لم تمسّ كرامتك.





برج العذراء : الجواب بيبان من عنوانه، مقولة تتذكرها عند تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو مستند مشكوك فى صحّته، صدّق إحساسك وخذ وقتك الكافى من الفحص.





برج الميزان : قد تنقلب فجأة لمُدقّق حسابات،الحرص لايعنى البُخل فوازن بين التوفير ومُتعة الشّراء لتوفير فرحة لقلوب أفراد أسرتك.

برج العقرب: الأنشطة الإجتماعيّة ولو عن طريق هاتفك النقال تبدو فكرة طيبة ، صِلَة الرَحِمْ تعنى تقديم المُساعدة وليس تبادل العبارات الودية فقط.





برج القوس: تأكد من طلبات الوالدة أوالزوجة قبل شراء المشتروات الأسبوعيّة لتتجنّب إعادة السّلع الغيرمرضى عنها، أوصنع مشكلة كبيرة من مشكلة صغيرة.





برج الجدى: لاتستخف بشخص متواضع صغير الشأن، مُمِلّ أو ثقيل الظل ، ربّما قام بمساعدتك يوماً ما فى وقت يتخلى فيه عنك الأصدقاء.





برج الدّلو: السكينة والهدوء فى منزلك تنعكس على بقية جبهات حياتك بمشيئة الله تَعَالى، إلتماس الرّضَا من الوالدين والدّعوات الصالحات منهم ترفع معنوياتك عالياً.





برج الحوت: ربما كانت حرارة الجوّ فرصة لك للتروّى والتفكير قبل أن تقرر الإنطلاق من مكان لآخر، إحترس من إطار مثقوب أو وقود على وشك النّفاد.



