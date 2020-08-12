استصدار تراخيص تشغيل 5 فنادق في ثلاث محافظات

قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إن الأمانة الفنية للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية أصدرت تراخيص تشغيل خمسة فنادق في مدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ومنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، ومدينة رأس البر بمحافظة دمياط.





ويأتي ذلك استكمالا لنتائج أعمال واجتماعات الأمانة الفنية للجنة، فقد تم استصدار ٦ موضوعات خاصة بالمنشآت السياحية والفندقية للإدارة العامة للحماية المدنية لعمل معاينات لها للتأكد من استيفائها لاشتراطات الحماية المدنية تمهيدا لاستصدار تراخيص بتشغيلها.





وأضاف العاصي أنه تم التنسيق أيضا مع هيئة سلامة الغذاء لإجراء ١٠ معاينات للمنشآت الفندقية والسياحية الجديدة، بالإضافة إلى أعمال التفتيش على المنشآت القائمة لمتابعة تنفيذ لاشتراطات السلامة الصحية.





وتجدر الإشارة إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية - لأول مرة - برئاسة وزير السياحة والآثار في فبراير الماضي لبحث ودراسة المشروعات الفندقية والسياحية والعمل على مواجهة المشاكل والعقبات التي تواجهها.





إضافة إلى بحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وتجديدها، واتخاذ قرارات بشأنها، وإبلاغ قراراتها لوزارة السياحة والآثار لتتولي إصدار التراخيص أو تجديدها طبقا للضوابط المقررة قانونًا.





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أطلقت شبكة قنوات CNN العالمية فيلماً دعائياً عن المتحف المصري الكبير، تحت عنوان "من داخل المتحف المصري الكبير "Inside The Grand Egyptian Museum".





ويأتي الفيلم في إطار شراكة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مع الشبكة للترويج للسياحة المصرية من خلال قنواتها التليفزيونية ومواقعها على الانترنت و منصات التواصل الاجتماعي ذات النطاق في كل من أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا.





وقامت الشبكة بإنتاج وتصوير هذا الفيلم في ظل التعاقد المبرم مع الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما تتمتع به مصر من تنوع في مقاصدها وأنشطتها السياحية بكافة أنواعها ومعالمها السياحية والأثرية المختلفة.





وتحرص الهيئة على تطويع المواد الترويجية التي تقوم الشبكة بإنتاجها بما يتوافق مع مستجدات ما تم انجازه على المستوى السياحي والأثري، وتسليط الضوء علي الافتتاحات الأثرية الوشيكة ومنها المتحف المصري الكبير الذي يعتبر أكبر متحف للآثار في العالم وأحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية والمقرر افتتاحه عام 2021.





ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الفيلم استعراض ممميزات المتحف حيث استهل بمقدمة شرح فيها الموقع المتميز للمتحف المطل علي أهرامات الجيزة واصفا إياه بالصرح العظيم الذي سيجذب عدد هائل من الزائرين عند افتتاحه.





كما تناول عرض عدد من اللقطات الحية التي تبرز آليات سير العمل بالمتحف في ظل الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم اتباعها وما توصلت إليه مستجدات الأعمال بالمتحف تمهيدا لافتتاحه عام 2021، بالاضافة الي لقطات لقاعات العرض والدرج العظيم والبهو حيث يقف الملك رمسيس الثاني يستقبل الزائرين.





هذا بالاضافة الي عرض لقاءات حوارية مع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير و المنطقة المحيطة به و الدكتور الطيب عباس مدير عام المتحف المصري الكبير للشؤون الأثرية ومعالم الاثار الدكتور زاهي حواس.





كما عرض الفيلم لقطات من بعض كنوز الملك توت عنخ آمون الموجوده حاليا بالمتحف المصري بالتحرير والتي سيتم نقلها وعرضها بالمتحف الكبير قبيل افتتاحه، بالإضافة الى عرض قصة اكتشاف مقبرة الملك الذهبي.





وأشار المهندس أحمد يوسف إلى أنه قبل إذاعة هذا الفيلم علي شبكة قنوات CNN ، تقوم الشبكة بعرض فيلم "رحلة سائح في مصر" الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في إطار الحملة الدعائية التي دشنتها تحت عنوان "Same Great Feelings" والتي تهدف إلى الترويج السياحي لمصر والتواصل والتفاعل مع الجمهور العربي والدولي واطلاعهم على الاستعدادات والتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستقبال السائحين مرة أخرى وإبراز تنوع وتميز المنتج والمقصد السياحي المصري.





هذا ومن المقرر أن يتم إذاعة وعرض الفيلم بطريقة مكثفة لأكثر من مرة علي مدار هذا الأسبوع في توقيتات مختلفة على شبكة قنوات CNN، كما أنه سيتم عرضه تباعا فى توقيتات أخرى.



