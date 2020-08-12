تبطل صوتك.. ممنوعات أثناء التصويت في انتخابات الشيوخ

بالتزامن مع استمرار، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، لليوم الثاني على التوالي، فهناك بعض الممنوعات التي تبطل صوتك الانتخابي، وحددها قانون مباشرة الحقوق السياسية.





١. ممنوع استخدام القلم الرصاص في التصويت، حتى لا تبطل صوتك الانتخابي.





٢. يحظر التصويت الناقص؛ اختبار أقل من العدد المطلوب انتخابه، والتصويت الزائد باختيار عدد من الخيارات أكبر من المسموح به.





٣. ممنوع التصويت على بطاقة غير التي سلمها رئيس اللجنة الفرعية الناخب.





٤. يمنع التوقيع أو كتابة الاسم على بطاقة الاقتراع، باسم الناخب، حيث تبطل صوتك.





٥. الإتلاف المادي لورقة التصويت.





٦. يحظر وضع أيه إشارة أو علامة على بطاقة الاقتراع.





٧. لا تضع الاستمارة بدون طي في الصندوق.





٨. طيّ الاستمارة على وجهها، يبطل صوتك.





وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.





وكانت انطلقت أولى أيام اقتراع المصريين بالداخل لانتخاب أول مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء في جميع المحافظات.





ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.





مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.





ينتخب مجلس شيوخ في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي الأول؛ الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.





وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.



