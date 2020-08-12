تبطل صوتك.. ممنوعات أثناء التصويت في انتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
بالتزامن مع استمرار، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، لليوم الثاني على التوالي، فهناك بعض الممنوعات التي تبطل صوتك الانتخابي، وحددها قانون مباشرة الحقوق السياسية.

١. ممنوع استخدام القلم الرصاص في التصويت، حتى لا تبطل صوتك الانتخابي.

٢. يحظر التصويت الناقص؛ اختبار أقل من العدد المطلوب انتخابه، والتصويت الزائد باختيار عدد من الخيارات أكبر من المسموح به.

٣. ممنوع التصويت على بطاقة غير التي سلمها رئيس اللجنة الفرعية الناخب.

٤. يمنع التوقيع أو كتابة الاسم على بطاقة الاقتراع، باسم الناخب، حيث تبطل صوتك.

٥. الإتلاف المادي لورقة التصويت.

٦. يحظر وضع أيه إشارة أو علامة على بطاقة الاقتراع.

٧. لا تضع الاستمارة بدون طي في الصندوق.

٨. طيّ الاستمارة على وجهها، يبطل صوتك.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات. 

وكانت انطلقت أولى أيام اقتراع المصريين بالداخل لانتخاب أول مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء في جميع المحافظات.

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

ينتخب مجلس شيوخ في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي الأول؛ الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ويشترط لاستمرار العضوية، احتفاظ العضو، بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر ابطال الصوت إنتخابات الشيوخ

أخبار تهمك

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ نصف ساعة

راتب رونالدو = 17 مرة بيرلو

منذ ساعتين و 26 دقيقة

كارتيرون يجهز لاعب مفاجأة أمام مصر المقاصة

منذ ساعة و 22 دقيقة

برشلونة يوجه أنظاره نحو "خليفة" جوردي ألبا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ ساعة و 19 دقيقة

الكشف عن وجهة شريف إكرامي المُقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 7 ساعات

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 7 ساعات

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 20 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 5 ساعات

فيديو متداول للهضبة عمرو دياب وهو يحمل دينا الشربيني خلال تصوير كليبه الجديد "في أماكن السهر"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ 40 دقيقة

بيومي يكشف خطأ الأهلي في تمديد إعارة رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

10 جرائم تمنعك من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

المستندات المطلوبة للترشح بانتخابات مجلس الشيوخ

الإخوان ومجلس الشيوخ.. مسلسل التشكيك في نزاهة الانتخابات مستمر

إجراءات تنازل المرشحين في سباق مجلس الشيوخ

في زمن كورونا.. كيف تحمي الدولة الناخبين أثناء انتخابات الشيوخ؟

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:35 ص

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

10:24 ص

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

05:28 ص

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

10:17 ص

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان